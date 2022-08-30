رابط وموعد نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023

قالت محافظة القاهرة، إن إعلان نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومى 2023، الخميس المقبل الموافق 1 سبتمبر، ويحصل أولياء أمور الطلاب المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال على نتيجة رياض الأطفال لعام 2023، من خلال موقع محافظة القاهرة، وأيضا مواقع كل محافظة على حده، كما تقدم النتيجة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر بوابة الخدمات الإلكترونية.

نتيجة رياض الأطفال

أشارت محافظة القاهرة، إلى أن موقع المحافظة يتيح نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023، من صباح الخميس المقبل، وعلى ولي الأمر، الحصول على النتيجة وطباعتها، إذ تضمنت شروط التقديم لرياض الأطفال، ألا يقل سن الطفل المتقدم عن 4 سنوات، وتنسيق الطلاب المتقدمين حسب الأعداد عن طريق المديريات الخاصة بكل محافظة، وفقا للكثافة العددية التي تم إقرارها على مستوى المديرية، وعلى ولي الأمر، متابعة تنسيق التلميذ وموقف الطلب، سواء بالقبول أو عدمه، من خلال الرابط الإلكتروني https://eduserv.cairo.gov.eg/Kindergarten/PrintApplication، وبمجرد قبول الطالب، يجب على ولي الأمر، تقديم الملف الورقي الخاص به إلى المدرسة مباشرة.

تحويلات مدرسية

كما تواصل محافظة القاهرة، فتح باب التحويلات المدرسية بين طلاب المدارس حتى نهاية الشهر الجاري، إذ يجر التقديم، من خلال الموقع الإلكتروني لمحافظة القاهرة، وعلى أولياء الأمور التقديم، وانتظار النتيجة بعد أسبوع من التقديم، وعلى ولي الأمر، طباعة النتيجة، وسرعة تقديم الملف إلى المدرسة المحول إليها بالأوراق والمستندات المطلوبة.

وفي حالة التأخر عن الوقت المحدد، يعد التحويل لاغيا، ويتحمل ولي الأمر مسئولية البيانات التي يسجلها بشأن الطالب، والتحويل بين المدارس، يتم وفق الكثافات المحددة ويتم منح الأولوية لوجود أبناء لولي الأمر، داخل المدرسة التي يطلب التحويل إليها لنجله، كما تعطي الأولوية للأعلى في المجموع، والأكبر سنا، خاصة في مراحل رياض الأطفال.