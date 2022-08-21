بعد قرار المركزي.. تفاصيل أسعار الفائدة في بنك مصر

يبحث الكثيرون عن المنتجات البنكية المختلفة التي تصدرها البنوك، بهدف استثمار أموالهم ومدخراتهم الخاصة في تلك المنتجات، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس الماضي.

وترصد «الوطن» من خلال هذا التقرير، أسعار الفائدة على شهادات بنك مصر بعد قرار تثبيت أسعار الفائدة.

شهادة القمة من بنك مصر

- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

- العائد على الشهادة 14%.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهريًا.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

شهادة الادخار العائد الثابت لمدة خمس سنوات من بنك مصر

- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

- العائد على الشهادة: 10.50%.

- مدة الشهادة: 5 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1200 جنيه ومضاعفاتها للشهادة ذات العائد الشهري / 1000 جنيه ومضاعفاتها للشهادة ذات العائد السنوي.

- معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهريًا / سنويًا.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

شهادة الادخار العائد الثابت لمدة سبع سنوات من بنك مصر

- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

- العائد على الشهادة: 10.75%.

- مدة الشهادة: 7 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 750 جنيه ومضاعفاتها.

- معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهريًا.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير الشهري

- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

- العائد على الشهادة: عائد متغير يوميا

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 500 جنيه ومضاعفاتها.

- معدل عائد متغير يصرف كل شهر.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير الربع سنوي

- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

- العائد على الشهادة: 11.5%

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- معدل عائد متغير يصرف كل 3 شهور.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

شهادة الادخار ذات العائد التراكمي:

- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

- مدة الشهادة: 5 سنوات / 10 سنوات.

- القيمة الأسمية للشهادة: 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها ويتم شراؤها بقيمة أقل من قيمتها الأسمية طبقًا لمدة الشهادة.

- معدل عائد تراكمي يصرف بنهاية مدة الشهادة مع القيمة الشرائية المدفوعة بحيث يحصل العميل على القيمة الإسمية في تاريخ الاستحقاق.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 12 شهرًا من تاريخ إصدار الشهادة.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

شهادة أمان المصريين:

هي شهادة ادخارية من بنك مصر لمدة ثلاث سنوات وتجدد تلقائيا لمدتين فقط يقوم بإصدارها البنك مساهمة منه في فكرة دعم مبادرة الشمول المالي وهي عبارة عن شهادة أسمية بالجنيه المصري وأيضا تشمل وثيقة تأمين على الحياة بالإضافة الى سحب على جوائز قيمة.

-تصدر الشهادة للأفراد المصريين من سن 18 سنة حتى 59 سنة.

- العائد على الشهادة: 13%.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- تصدر الشهادة بفئة 500 جنيه ومضاعفاتها بحد أقصى 2500 جنيه في جميع البنوك المشاركة.

- يتم صرف العائد من خلال حساب العميل الحالي.

- يتم الإعفاء من كافة المصاريف خلال شراء الشهادة.

- لا يجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادات.

- تمنح الشهادة وثيقة تأمين على الحياة.

- يمكنك ان تكون سعيد الحظ وتربح جائزة تصل الى 10,000 جم (معفاة من الضرائب)، حيث تمثل كل 500 جم فرصة فوز من خلال السحب الذي يتم كل ثلاثة أشهر (الفائز لا يدخل سحوبات أخرى) يمكن استرداد الشهادة في أي وقت.