بنك مصر يوفر خدمات مجانية لمدة أسبوعين بمناسبة عيد الفلاح

يبدأ بنك مصر، اعتبارا من اليوم، في توفير عددٍ من خدماته مجانا من دون أي رسوم، بمناسبة «عيد الفلاح»، لمدة أسبوعين كاملين.

وقال بنك مصر، في بيان صحفي، إنّه يعتزم تقديم باقة من المزايا والعروض المجانية في الفترة من 1 إلى 15 سبتمبر 2022، بمناسبة عيد الفلاح، وتشمل فتح حساب جارٍ أو توفير دون رسوم ودون حد أدنى لفتح الحساب.

الحصول على بطاقة ميزة للخصم الفوري مجاناً

وأضاف بنك مصر، في البيان المنشور على حسابه بموقع «فيس بوك»، اليوم الخميس، أنّ من بين الخدمات التي سيوفرها دون رسوم بمناسبة عيد الفلاح، الحصول على بطاقة ميزة للخصم الفوري مجانًا، وسيتيح للعملاء الأقل من 16عامًا الإعفاء من مصروفات إصدار البطاقة المدفوعة مقدمًا TEENS ضمن برنامج الشباب.

فتح الحساب مجانًا دون الحاجة إلى موافقة ولي الامر

ولفت بنك مصر، إلى أنّه يمكن للعملاء من 16 سنة إلى 21 سنة فتح الحساب مجاناً دون الحاجة إلى موافقة ولي الأمر، إضافة إلى إصدار بطاقة BM للخصم الفوري مجانًا.

إصدار بطاقة GO للخصم الفوري مجانا

وأشار بنك مصر، إلى أن العملاء من 21 سنة إلى 35 سنة يتم فتح الحساب مجانًا، وإصدار بطاقة GO للخصم الفوري مجانا مع الإعفاء من مصاريف إصدار البطاقة الائتمانية في حالة الحصول على قرض شخصي من البنك، موضحاً أنه عند الاشتراك في محفظة بنك مصر الإلكترونية BM Wallet، ويتم استرداد 20% من الحركة المالية الأولى.