تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. اعرف الموعد والكليات المتاحة

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة للقبول بالجامعات للعام الدراسي الجديد 2022-2023، موضحة أنه سيتم فتح موقع التنسيق الالكتروني لبقية الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني لتدوين رغباتهم.

موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة

وأضافت الوزارة في بيان رسمي لها، أن تنسيق المرحلة الثالثة 2022 يبدأ يوم السبت الموافق 3/9/2022 حتى يوم الأربعاء الموافق 7/9/2022 وبحد أدنى 205 درجة لجميع الشُعب، لافته إلى أنه في حالة وجود أي استفسار عن خدمة التنسيق الالكتروني يمكن للطالب الاتصال تليفونيًا على الرقم 15999 بسعر المكالمة العادية من أي مكان في مصر.

وأشارت الوزارة إلى أنه هناك العديد من الأماكن الشاغرة في كليات التربية والآداب والحقوق والخدمة الاجتماعية أمام الطلاب، مؤكدة أن التنسيق سيكون إلكترونياً برقم الجلوس والرقم السري.

كليات شاغرة لطلاب الثانوية العامة أدبي

ونوهت الوزارة إلى أن الكليات التي بها أماكن شاغرة لطلاب الثانوية العامة في تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الشعبة الأدبية هي تربية نوعية موسيقية دمياط وتربية نوعية فنية مطروح وكلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة وتربية نوعية موسيقية أسوان وتربية (تعليم ابتدائي) العريش وتربية (طفولة) العريش وتربية رياضية بنات العريش وتربية نوعية موسيقية القاهرة وتربية نوعية موسيقية الإسكندرية وتربية رياضية بنات السويس وتربية نوعية فنية المنصورة.