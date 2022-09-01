الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2022 بجامعة كفر الشيخ

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022، ويبحث الآلاف من الطلاب عن أهم الكليات المتاحة حالياً، والتي تأتي ضمن تنسيق المرحلة الثالثة والأخيرة.

الكليات المتاحة لطلاب الشعبة العلمية

وفيما يلي ننشر أهم كليات تنسيق المرحلة الثالثة 2022 المتاحة والشاغرة لطلاب الشعبة العلمية «علمي - رياضة»، وفق ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر موقعها الرسمي، والتي جاءت كالتالي:

- كلية التربية بجامعة كفر الشيخ شعبة «رياضة».

- كلية التربية النوعية «موسيقية - فنية» بجامعة كفر الشيخ.

- كلية التربية الرياضية «بنين وبنات» بجامعة كفر الشيخ.

- المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ بمصروفات.

- المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ.

- المعهد العالي إدارة شعبة «إدارة ومحاسبة» بكفر الشيخ.

- المعهد العالي إدارة شعبة «نظم» بكفر الشيخ.

الكليات المتاحة لطلاب الشعبة الأدبية

فيما شملت قائمة الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة بجامعة كفر الشيخ لطلاب الشعبة الأدبية جميع الكليات السابقة عدا «كلية التربية - شعبة رياضة»، مضافاً إليها كلية الآداب «انتساب - موجه».

ومن المقرر أن تنطلق المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية، لطلاب الثانوية العامة 2022، بعد الانتهاء من إعلان مرحلة تقليل الاغتراب التحويلات بين الكليات مباشرة.