إعلان نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية وموعد تنسيق المرحلة الثالثة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تقليل الاغتراب 2022، وموعد تنسيق المرحلة الثالثة 2022، موضحة أن مكتب التنسيق بدأ في استقبال طلبات تقليل الاغتراب، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، في الفترة من السبت 27/8/2022 ولمدة خمسة أيام، وانتهت الأربعاء الموافق 31/8/2022.

وأوضحت الوزارة، أنه تقدم طلاب المرحلتين «الأولى والثانية»، برغباتهم لتقليل الاغتراب في سهولة ويُسر، وأنه سيجر إعلان نتائج تقليل الاغتراب على موقع التنسيق الإلكتروني مساء اليوم الخميس الموافق 1 سبتمبر 2022.

وأوضحت أنه سيجر فتح موقع التنسيق الإلكتروني لبقية الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني لتدوين رغباتهم، وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 3/9/2022 حتى يوم الأربعاء الموافق 7/9/2022 وبحد أدنى 205 درجة لجميع الشُعب.