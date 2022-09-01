كليات يشترط فيها اختبارات القبول للالتحاق بجامعة الأزهر

أعلنت جامعة الأزهر استمرار التسجيل لعقد اختبارات القدرات لطلاب الشهادة الثانوية، للقبول بالكليات المختلفة اليوم وغدًا، حيث تكون آخر فرصة للطلاب الجمعة الموافق 2 سبتمبر.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» أبرز الكليات التي يجب عقد اختبارات القدرات للالتحاق بها في جامعة الأزهر طبقًا لبيان صادر عن الجامعة.

اختبارات القدرات في جامعة الأزهر

وأتاحت جامعة الأزهر التسجيل لدخول اختبارات القدرات للقبول بالكليات بقيمة 200 جنيه، عبر الرابط التالي: اضغط هنا

ويتم الدخول على الرابط بعد سداد مبلغ 200 جنيه، لكتابة البيانات والكلية أو المعهد الراغب في الالتحاق به لتسجيل بياناتك وحجز موعد لإجراء الاختبار.

وفيما يلي نعرض أبرز الكليات التي يجب عقد اختبارات القدرات للحاق بها في جامعة الأزهر وهي كما يلي:

1- اللغات والترجمة بنين بالقاهرة:

- شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية انتظام.

- شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الفرنسية انتظام.

- شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الألمانية انتظام.

- شعبة الترجمة الفورية إنجليزي انتظام.

- شعبة دراسات إسلامية لغات أفريقية انتظــام

- شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الأوردية انتظام.

- تخصص عام انتظام.

- شعبة اللغة الإنجليزية وآدابها انتظام.

كلية التربية بنين بالقاهرة

- تخصص عام انتظام.

- شعبة التعليم الأساسي.

- شعبة المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم انتظام.

- شعبة الخدمة الاجتماعية انتظام.

- شعبة التربية الفنية رسم انتظام.

- شعبة التربية الخاصة انتظام.

2- كلية التربية بنين بتفهنا الأشراف:

- شعبة المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم انتظام

- شعبة الخدمة الاجتماعية انتظام.

- شعبة التربية الخاصة انتظام.

- تخصص عام انتظام.

3- كلية التربية بنين بأسيوط

- كلية التربية بنين بأسيوط انتظام

- شعبة التربية الخاصة انتظام

كلية التربية بنات بأسيوط.

- كلية التربية بنات بأسيوط انتظام

- شعبة التربية الخاصة انتظام

- شعبة رياض أطفال.

5- كلية التربية بنات بالقاهرة.

6- كلية القرآن الكريم بنين بطنطا.

7- كلية الدعوة الإسلامية بنين بالقاهرة.

8- كلية التربية الرياضية بنين بالقاهرة.

9- كلية التربية الرياضية بنات الخانكة.

10- كلية الدراسات الإنسانية بالقاهرة.

- شعبة رياض الأطفال.

11- كلية التمريض بنات القاهرة.

12- كلية الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف:

- شعبة رياض الأطفال.

- شعبة التربية.