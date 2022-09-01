مواطنون عن الدعم الاستثنائي: السلع متوفرة بأسعار مناسبة والزيادة فرقت معانا

أبدى مواطنون مستفيدون من دعم بطاقات التموين، سعادتهم بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بحزمة دعم استثنائي لمدة 6 شهور وذلك على بطاقات التموين.

سيدة: «اشتريت سكر وشاي ورز وزيت وصابون»

وقالت إحدى السيدات، خلال حديثها ببرنامج «إكسترا اليوم»، المذاع على شاشة extra news، وتقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن، «صرفت النهاردة ببطاقة التموين بزيادة 100 جنيه، نشكر ربنا على نعمه علينا، ونقول للرئيس السيسي ربنا يديك الصحة والعافية ويقدره على فعل الخير للناس»، وأضافت أخرى: «روحت أصرف عيش طلعلي 100 جنيه بالبطاقة، نشكر الرئيس السيسي على المبادرة وزيادة الدعم على بطاقة التموين».

وأضافت إحدى السيدات: «اشتريت سكر وشاي ورز وزيت وصابون ولسة بتجول عشان أجيب باقي المقررات التموينية بتاعتي، كل حاجة موجودة والأسعار مناسبة ونشكر الرئيس السيسي على الزيادة وتوفيره كل حاجة، كل حاجة موجودة».

مواطن: السلع متوفرة بأسعار معقولة

في سياق متصل قال أحد المواطنين: «صرفنا التموين النهاردة وكل السلع متوفرة، والزيادة اللي قال عليها الرئيس نزلت، ونشكره جدا على الجهود الرائعة اللي بيعملها لمصر والمصريين والحمد لله كل حاجة متوفرة وموجودة»، وأضاف آخر: «صرفت التموين من الجمعية المصرية والرئيس السيسي دايما بيوفي بوعده وفيه فعلا زيادات نازلة، وأنا شخصيا على المعاش ونزل عندي 100 جنيه، والسلع موجودة والأسعار معقولة».

وأشار أحد الشباب إلى أنه صرف السلع اليوم وبالفعل أضيفت بالبطاقة 100 جنيه، وأكد آخر أن الزيادة ستحدث فارقا مع كل أسرة فقيرة، «ظروف إخواتي تعبانة والـ100 جنيه هتفرق معاهم جدا ومع كل مواطن، نشكر الرئيس السيسي والحكومة كلها».