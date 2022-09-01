كيف تعرف قيمة الدعم على البطاقة التموينية؟.. شوف بون الخبز

أعلن المحاسب سامي عبد القادر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة جنوب سيناء، بدء صرف الدعم التمويني الذي أقره الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الخميس، وفقا للنسب التي أعلن عنها الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

وقال إن برنامج الحماية الاجتماعية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتبارا من اليوم، يهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين لفترة استثنائية.

كيف تعرف أنك مستحق للزيادة التموينية؟

قال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة جنوب سيناء، في تصريح خاص لـ"الوطن"، إن المواطن يستطيع اليوم معرفة مقدار الدعم التمويني المستحق لبطاقته التموينية عن طريق بون الخبز.

وتابع أن بون الخبر مكتوب أسفله قيمة الدعم التمويني لكل بطاقة حسب الأفراد المستحقين، على أن يبدأ اليوم الخميس الأول من سبتمبر، صرف الحزمة التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بتنفيذها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

وأضاف أن المبالغ تراوحت بين 100 و300 جنيه حسب عدد أفراد الأسرة، وذلك لمدة ستة أشهر، وجرى إضافة بعض السلع التموينية على التموين، وترسل الوزارة رسالة على بون الخبز تفيد بإضافة المبلغ على البطاقة للمستحقين.

مدة فترة تحديث التليفون

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، مد فترة تحديث رقم التليفون لمن يأتي له رسالة على بون الخبز تفيد توجهه إلى مكتب التموين لتحديث رقم التليفون حتى نهاية الشهر الجاري، تنفذا لتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية.