تموين الجيزة: 29 سلعة متاحة للمستفيدين من الدعم الاستثنائي على مدار اليوم

قال طلعت حسن مدير مديرية تموين الجيزة، إن السلع المتوفرة بعد الدعم الاستثنائي الذي أقره الرئيس السيسي، تتخطى 29 سلعة بدلًا من 25 سلعة، لافتًا إلى أن الأسر المستفيدة بحزمة إجراءات الحماية الاجتماعية الأخيرة 9.1 مليون بطاقة بواقع 36 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.

السلع متوفرة على مدار اليوم

وأضاف حسن في تقرير مذاع على فضائية «dmc»، أن الدعم الاستثنائي يتضمن حصول الأسرة على 100 جنيه و200 جنيه للأسرتين أو الثلاثة أسر، و300 جنيه لأكثر من 3 أسر، لافتًا إلى أن السلع متوفرة على مدار اليوم من 9 صباحًا إلى 9 مساءً بمنافذ «جمعيتي» وجميع الفروع.

السلع المتوفرة

وكشف مدير مديرية تموين الجيزة عن إمكانية تقسيم المواطن مرات صرف البطاقة حتى 4 مرات على مدار الشهر، سواء الأساسية أو الإضافية، مضيفًا أن السلع المتوفرة هي السكر والأرز والزيت والمكرونة، إضافة إلى توفير السلع الأخرى مثل الأجبان والطحينة والدقيق والملح والحلاة والتونة، فضلًا عن توافر المنظفات.

زيادة الدعم بمليار جنيه شهريًا

وأوضح «حسن»، أن زيادة الدعم الشهري بمليار جنيه علاوة على 3 مليارات جنيه إجمالي الدعم الشهري السابق، سيستفيد منه ملايين المواطنين الأكثر احتياجًا.