«دينية الشيوخ»: الدعم الاستثنائي على البطاقات يؤكد انحياز الدولة للبسطاء

أعرب النائب نادر يوسف نسيم، وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، عن تقديره الشديد للقرار الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة الدعم الاستثنائي للأسر الأكثر احتياجا على بطاقات التموين من 100إلى 300 جنيه، قائلا إنه قرار هام للغاية ستستفيد منه ملايين الأسر المصرية.

أضاف «نسيم»، أن توقيت اتخاذ القرار يؤكد أن الدولة المصرية في قلب الأحداث وتشعر بالظروف الحالية مع تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية.

إضافة مليون شخص إلى برنامج الدعم النقدي

وتابع يوسف نسيم، في بيان له، أن الدولة المصرية وبتوجيهات الرئيس السيسي، لم تتأخر عن مساندة كل المصريين الذين يحتاجون للدعم، وقد سبق هذا القرار، قرار آخر مهم بإضافة مليون شخص إلى برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة».

ولفت عضو «دينية الشيوخ»، إلى أن قرار الرئيس بزيادة الدعم الاستثنائي عبر بطاقات التموين، سيصل إلى ملايين المواطنين ويحسن حياتهم، ويخفف الأعباء المعيشية عنهم ويرد على كل المشككين، بأن الدعم مستمر، ولكنه سيصل للأكثر احتياجا ولمستحقيه.

صفوف ملايين المصريين

واختتم النائب نادر نسيم، بيانه، بالإشارة الى الصدى الواسع لقرار الرئيس في صفوف ملايين المصريين والبسطاء، الذين فرحوا به.