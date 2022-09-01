«إرادة جيل» عن الدعم الاستثنائي: السيسي يشعر بالمواطن ويحنو عليه

أعرب تيسير مطر رئيس حزب إرادة الجيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، عن سعادته البالغة بقرارات الرئيس السيسي، بحزم الدعم الاستثنائي للأسر الأكثر احتياجا، والأولى بالرعاية على بطاقات التموين، مشيدًا بتطبيق مثل هذه القرارات على أرض الواقع.

الرئيس السيسي يتعامل كأب لكل المصريين

وأضاف مطر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد الموجي ببرنامج «من قلب القاهرة» على «راديو مصر»، أن المواطن في احتياج لمن يقف بجانبه ويحنو عليه، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية التي نعيشها الآن، والرئيس السيسي يتعامل كأب لكل المصريين، وينظر للمواطنين بعين الاحترام والرعاية، لافتًا إلى أن الحزمة الأخيرة جاءت نتيجة شعور الرئيس السيسي بالمواطنين وإحساسه بأنهم في حاجة للمساندة.

مصر طبقت التكافل الاجتماعي على أرض الواقع

وأوضح رئيس حزب إرادة الجيل أن الظروف الحالية تتطلب التكاتف والدعم لتوفير سبل العيش، وهو ما استطاعت مصر تطبيقه على أرض الواقع، رغم الظروف الاقتصادية العالمية.

الرئيس كبير العائلة المصرية

ووجه وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ رسالته للرئيس السيسي: «أثلجت قلوبنا، وأثلجت قلوب الفقراء والمحتاجين، وتولد لدينا شعور بأنك كبير العائلة المصرية يشعر بالناس فعلًا ويحنو عليهم، ويقف إلى جانبهم بكل ما يمتلك وبقدر ما يستطيع».