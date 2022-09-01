إقبال كثيف على صرف مقررات التموين في الأقصر بعد الزيادة الاستثنائية

شهدت محال ومتاجر صرف السلع التموينية التابعة لوزارة التموين بالأقصر، اليوم الخميس، إقبالًا كبيرًا من المواطنين في أول يوم صرف بعد تطبيق قرار الزيادة الاستثنائية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي تتراوح من 100 إلى 300 جنيه.

وأكد الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بالأقصر، إن المديرية بدأت من اليوم ولمدة 6 شهور، تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، بشأن حزمة اجراءات الحماية الاجتماعية فيما يخص دعم السلع التموينية وذلك للفئات الاكثر احتياجًا، التي تم تحديدها من قبل لجنة العدالة الاجتماعية التابعة لمجلس الوزراء.

الفئات المستحقة للزيادة الاستثنائية

وأضاف «صلاح» في تصريح للوطن، أن هذه الفئات هى أصحاب الرواتب الشهرية الأقل من 2700، وأصحاب المعاشات أقل من 2500، وأصحاب معاش تكافل وكرامة والأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة، موضحًا أنه يتم إعلام المواطن المستحق للزيادة من خلال رسالة على بون صرف الخبز إلكترونيا، مع المتابعة بصفة مستمرة للتأكد من حصول المواطنين على مستحقاتهم التموينية.

مواطنون يشكرون الرئيس

وفي سياق متصل، أعرب عدد من المواطنين، التقت بهم «الوطن»، عن سعادتهم بقرار الزيادة، موجهين الشكر والتقدير للرئيس السيسي، لشعوره بالمواطن البسيط ورفع المعاناة عن كاهله، رغم ما يمر به العالم من أزمات اقتصادية عالمية أثرت على جميع الدول.