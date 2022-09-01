الكليات المتاحة للقسم الأدبي بعد إعلان نتيجة الدور الثاني 2022

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توافر العديد من الكليات المتاحة للقسم الأدبي بعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022، ضمن تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات للعام الدراسي الجديد 2022 – 2023، وذلك في مختلف الجامعات والمحافظات، حيث يبغ عدد طلاب وطالبات القسم الأدبي 29 ألفا و124 طالبا وطالبة في تنسيق المرحلة الثالثة.

وفي هذا الصدد، تنشر «الوطن» كليات أدبي 2022 مرحلة ثالثة، بعد إعلان نتيجة الدور الثاني 2022 في جميع محافظات مصر، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثالثة

ووفقاً لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإنّ الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثالثة للعام الجامعي الجديد 2022 – 2023، يبدأ من 205 درجات، بنسبة مئوية تبلغ 50% فما أعلى، حيث ستنطلق عملية التنسيق خلال ساعات قليلة، فور الانتهاء من إعلان نتيجة تقليل الاغتراب.

الكليات المتاحة للقسم الأدبي

وتضم قائمة الكليات المتاحة للقسم الأدبي عقب إعلان نتيجة الدور الثاني في تنسيق المرحلة الثالثة الكليات والمعاهد التالية:

1- كلية تربية نوعية فنية في كليات عدة

2- كلية تربية نوعية موسيقية مختلف الكليات

3- كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة

4- المعهد التكنولوجي العالي بمرسى مطروح

5- تربية تعليم ابتدائي العريش

6- تربية طفولة العريش

7- العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش

8- تربية رياضية في عدة كليات

9- معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش شعبة دراسات سياحية وفندقية وإرشاد سياحى بالمقر البديل بالاسماعيلية

10- معهد أكتوبر العالي للاقتصاد

11- المعهد العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش

12- معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية شعبة التجارة الخارجية بدمياط

13- المعاهد الفنية التجارية بمختلف المحافظات

14- طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقارة الهرم

15- نظم معلومات إدارية بالقطامية

16- معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية

شعبة مطاعم فني سياحة بمحافظة الإسكندرية

17- المعهد العالي للعلوم الإدارية ببلقاس محافظة دقهلية شعبة نظم معلومات إدارية

18- معاهد إدارة الأعمال ونظم المعلومات في مختلف المحافظات

19- المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال 6 أكتوبر

20- المعهد العالي للغات

21- معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا شعبة إدارة أعمال

22- تربية فنية في عدة جامعات بمختلف المحافظات.