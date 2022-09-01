ننشر الكليات المتاحة للقسم العلمي بعد إعلان نتيجة الدور الثاني 2022

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2022، عقب إعلان نتيجة تقليل الاغتراب التي تظهر خلال ساعات قليلة بعدما انتهت أمس، حيث يبلغ الحد الأدنى في تنسيق المرحلة الثالثة 2022 نسبة 50% بما يعادل 205 درجات من مجموع 410 درجات، فيما لا يزال العديد من الكليات المتاحة للقسم العلمي بعد إعلان نتيجة الدور الثاني 2022.

الكليات المتاحة للقسم العلمي بعد إعلان نتيجة الدور الثاني 2022

ويبلغ عدد طلاب المرحلة الثالثة 66 ألفًا و754 طالبًا وطالبة، منهم 37 ألفًا و630 طالبًا وطالبة شعبة علمي، و29 ألفًا و124 شعبة أدبي.

وفي هذا الصدد، تنشر «الوطن»، جميع الكليات المتاحة للقسم العلمي بعد إعلان نتيجة الدور الثاني في مختلف الجامعات المصرية، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

الكليات المتاحة للقسم العلمي دور ثاني

وتتوافر العديد من الكليات المتاحة للقسم العلمي في تنسيق المرحلة الثالثة 2022، كما سيشمل التنسيق الطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة 2022، وأيضًا الطلاب المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية.

الأماكن الشاغرة لطلاب علمي علوم ورياضة

ووفقاً لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإنّه يتوفر العديد من الأماكن الشاغرة لمختلف طلاب الدور الثاني والأول ضمن تنسيق المرحلة الثالثة أبرزها كليات

1- المعهد العالي للعلوم الإدارية بالعباسة محافظة الشرقية.

2- المعهد العالي للسياحة والفنادق بمدينة بدر.

3- كلية تعليم فني صناعي في عدة جامعات.

4- المعهد المصري العالي سياحة وفنادق بمصر الجديدة.

5- كلية خدمة اجتماعية انتساب في عدة جامعات.

6- معهد رأس البر العالي للدراسات النوعية «نظم المعلومات الإدارية».

7- المعهد العالي للدراسات النوعية «سياحة وفنادق» في الجيزة.

8- كلية آداب انتساب في مختلف الجامعات.

9- كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي في عدة محافظات.

10- المعهد الفني للفنادق بمحافظة قنا.

11- المعهد العالي للخدمة الاجتماعية أسوان فرع قنا.

12- المعهد العالي الفندقي بالأقصر «إيجوث».

13- الإدارة والسكرتارية بمصر القديمة.

14- المتوسط للخدمة الاجتماعية بأسوان.

15- المعهد الفني التجاري بأسوان.

16- المعهد الفني للفنادق بالمطرية.

17- المعهد العالي للعلوم الإدارية بلقاس بالدقهلية شعبة نظم معلومات إدارية.

18- المعهد العالي للسياحة والفنادق بالغردقة.

19- معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات.

20- كلية تربية رياضية بنات وبنين في مختلف الجامعات.

21- معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بمدينة العريش شعبة دراسات سياحية وفندقية، وإرشاد سياحي بالمقر البديل بالإسماعيلية.

22- كلية تربية نوعية فنية مختلف الجامعات.

23- معهد المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت شعبة نظم معلومات إدارية.

24- المعهد العالي للتسويق شعبة نظم تجمع أول.

25- كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة.

26- تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية.

27- المعاهد الفنية التجارية.

28- معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم علوم مصرفية واستثمار.

29- النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة.

30- المعهد العالي للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة.

31- المعهد العالي للسياحة والفنادق بالسيوف بالإسكندرية.

32- المعهد التكنولوجي العالي للإعلام بالمنيا.

33- تربية نوعية في عدة كليات.

34- كلية تربية جامعة العريش شعبة «رياضة».

35 – المعاهد التكنولوجية.

34- المعاهد التجارية والمحاسبة.

35- كلية حقوق انتساب في بعض الكليات.

36- تربية تعليم ابتدائي جامعة السويس.

37- تربية فنية في عدة جامعات.

38- كليات تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

39- تربية نوعية موسيقية في مختلف الجامعات.