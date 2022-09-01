الكليات المتاحة للقسم العلمي بالفيوم بعد إعلان نتيجة الدور الثاني 2022

أعلنت جامعة الفيوم، عن الكليات المتاحة للقسم العلمي بعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022، وعددها 9 كليات لشعبتي «علوم» و«رياضيات»، بينها إحدى الكليات المميزة، حيث ستنطلق عملية تسجيل الرغبات ضمن تنسيق الجامعات للعام الجامعي الجديد 2022 – 2023، لطلاب المرحلة الثالثة، وطلاب الدور الثاني، فور الإعلان عن نتيجة تقليل الاغتراب بمختلف الجامعات.

وفي هذا الصدد، تنشر «الوطن» كل الكليات المتاحة للقسم العلمي بعد إعلان نتيجة الدور الثاني 2022 للثانوية العامة، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

كليات المرحلة الثالثة علمي 2022

وضمت قائمة الكليات المتاحة للقسم العلمي بعد إعلان نتيجة الدور الثاني 2022 بجامعة الفيوم، 9 كليات وهي:

1- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بدمو «علمي رياضة فقط».

2- كلية تربية رياضية بنات

3- كلية تربية رياضية بنين

4- كلية تربية نوعية فنية الفيوم

5- كلية تربية نوعية بنين الفيوم

6- كلية الآداب انتساب الفيوم

7- كلية خدمة اجتماعية الفيوم

8- كلية تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي «سياحة وفنادق»

9- كلية خدمة اجتماعية انتساب الفيوم

أهم كليات المرحلة الثالثة 2022 علمي

وتأتي كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بدمو، وكلية تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي «سياحة وفنادق»ن من بين أهم الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة علمي 2022، في جامعة الفيوم، نظراً لارتباطهما بصورة وثيقة بسوق العمل، وتوفيرها الكثير من فرص العمل لخريجيها فور التخرج.

موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2022

في سياق متصل، قال الدكتور عماد عبد السلام المستشار الإعلامي لجامعة الفيوم، أنّ تنسيق المرحلة الثالثة 2022 – 2023 ينطلق فور إعلان نتيجة تقليل الاغتراب، وفتح الموقع الإلكتروني لتنسيق رغبات طلاب المرحلة الثالثة والدور الثاني بالثانوية العامة شعبتي «علمي ورياضة».