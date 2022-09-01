طبيب عالمي: نسب نجاح جراحة القلب أصبحت 99% والتكنولوجيا السبب

قال الدكتور محمد سليمان، الجراح العالمي ورئيس أقسام القلب بمستشفى كاترينا في هولندا، إن جراحة القلب اختلفت تماما في الوقت الحالي، ونسبة النجاح وصلت إلى 99%، ولا يقبل الطبيب على الجراحة، إلا إذا كانت الحالة تستعدي، ويناقش ذلك مع المريض والفريق الطبي المختص، لافتا إلى أنه أجرى نحو 1000 عملية جراحة قلب في مصر مجانا لغير القادرين، بمعاونة فريق هولندي.

وأوضح «سليمان»، خلال استضافته ببرنامج «مصر تستطيع» مع الإعلامي أحمد فايق، المذاع على فضائية «DMC»، أن المشرف الهولندي الذي علمه، طلب العمل في مصر، ونقل الخبرة للشرق الأوسط «كل عام ببنزل مصر ونعمل العلميات بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وجمعية الصداقة المصرية الهولندية، وكل سنة ببعت مصر من 20 إلى 50 سرير عناية مركزة، تصل تكلفة الواحد منها إلى 10 آلاف يورو».

الحياة بين مصر وهولندا

وعن حياته الشخصية قال الدكتور محمد سليمان «حياتي استقرت في هولندا، لكن عيشت في مصر أكتر من 25 سنة، وعارف كل حاجة بتحصل في مستشفياتنا، وبقدر أساعد في العملية التعليمية والصحية في مصر، من خلال نزولنا في وفود تعليمية تشمل تدريب الأطباء وأطقم التمريض».

جراحة انفجار الشريان الأوروطي.. الأخطر

وتعتبر جراحة انفجار الشريان الأوروطي هي من أصعب العمليات التي تعرض إليها «علمية صعبة وطارئة وفي حالة وفاة المريض بتكون حالة إحباط كبيرة وحزن لكل فريق العمل، ولكن التكنولوجيا خففت إلى حد ما من نسبة فشل العملية وساعدت ناس كتير إنها تعيش بسلام بعد العملية».. بحسب الجراح المصري العالمي.

خطورة الضغط العصبي والنفسي

وأكد طبيب القلب، أن الضغط الزائد يؤدي لاتساع الشرايين والضغط على جدران الشرايين بما يعرضها للانفجار وهو من الحالات القاتلة التي تحتاج إلى تدخل طبي فوري، مشيرا إلى أنه يعمل مع فريقه الطبي على تطوير أبحاث لعلاج مرحلة ماقبل انفجار الشرايين.