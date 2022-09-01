رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة.. مزايا متعددة لـ24 فئة مستحقة

يبحث الكثيرون عن رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة، بشكل دائم خاصة الأشخاص من أصحاب الأمراض المختلفة وذوي الهمم، لذلك يسعون إلى الحصول على تلك البطاقة للاستفادة من مزاياها التي توفرها لهم الدولة، سواء الحصول على سيارات مجهزة بأسعار مخفضة، أو التعيين في بعض الوظائف الحكومية والحصول على شقق من الإسكان وغيرها.

وفي إطار بحث الناس واهتمامتهم، تستعرض «الوطن»، في السطور التالية، رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة، وفق بيان سابق لوزارة التضامن الاجتماعي.

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

ويمكن لمن أجرى الكشف الطبي والوظيفي، معرفة قبوله أو رفضه من خلال رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من هــنا.

وعلى الراغبين في معرفة موقفهم من القبول أو الرفض من الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة اتباع الخطوات التالية:

خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

- يدخل ذوو الإعاقة إلى الموقع المخصص من قبل وزارة التضامن للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة.

- وبعدها يتم الضغط عن خانة الاستعلام عن الطلب ثم إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة له على الموقع، ثم الضغط على أيقونة استعلام.

- وستظهر لك التفاصيل وما إذا كان الطلب قيد الدراسة، أم جرت الموافقة على صدور البطاقة.

المستفيدون من بطاقة الخدمات المتكاملة

- أصحاب الأمراض السمعية.

- أصحاب الأمراض البصرية.

- أصحاب الأمراض السمع بصرية.

- أصحاب الإعاقات المتعددة.

- قصار القامة «الطول أقل من 140 سم».

- أصحاب أمراض الدم المزمنة.

- مرضى الهيموفيليا.

- أصحاب الأمراض المزمنة التي تهدد الحياة.

- مرضى اضطرابات تعلم تعوق إدراك الطفل.

- مرضى اضطراب طيف التوحد.

- مرضى اضطراب فرط الحركة، والجذام.

- متلازمة داون.

- مرضى فقد البصر التام.

- مرضى طيف التوحد.

- مرضى صغر أو كبر حجم الرأس.

- مرضى ضمور العضلات وذوي القزامة.

- مرضى الشلل الدماغي.

- مرضى ضعف الأبصار لمن هم أقل من 6 على 36 في المرحلة المتوسطة.

- مرضى ضعف السمع وتكون درجة فقد السمع 55 ديسبل.

- مرضى شلل الأطفال في طرف واحد.

- مرضى الشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي.

- مرضى تيبس المفاصل في أطراف متعددة.

- مرضى فقد السمع التام.

- مرضى البتر متعدد الأطراف.