حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 2-9-2022 عاطفيا ومهنيا

تحذيرات أو أخبار سعيدة أو خوف وقلق، كلها أشياء يمكن أن يخبر بها علم الفلك وخبراء الأبراج أصحاب الأبراج المختلفة ويخبرونهم بتفاصيل حظهم اليوم على الصعيد المهني والعاطفي.

وفي السطور التالية تقدم لكم بوابة «الوطن» تفاصلي حظك اليوم وفقا لخبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن.

حظك اليوم برج الحمل 2-9-2022 على الصعيد المهني

القمر وأورانوس متنافران في منزلي المال، مما يتطلب منك أن تتمالك أعصابك وأن تكون هادئا وأن تتحكم في ميزانيتك وما تصرفه من أموال اليوم، وكن حذرا في خطواتك.

حظك اليوم برج الحمل 2-9-2022 على الصعيد العاطفي

المرونة والصبر يساعدانك كثيرا اليوم فتستطيع التواصل بصورة أفضل مع الأحباب ومع الزملاء، وفق حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج الثور 2-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك اليوم مما يتطلب منك الحذر وألا تستسلم للعصبية مع شركاء العمل.

حظك اليوم برج الثور 2-9-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا لا تستعجل الأمور ولا تدخل في نقاش يءدي بك إلى العند والإصرار على موقفك مع شريك حياتك.

حظك اليوم برج الجوزاء 2-9-2022 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع أورانوس بمنزلي الصحة اليوم، مما يتطلب منك الاسترخاء وعدم بذل الكثير من الجهد الذي يؤدي بك إلى الشعور بالتعب، كما يجب عليك تنظيم جهودك.

حظك اليوم برج الجوزاء 2-9-2022 على الصعيد العاطفي

عليك التحلي بالصبر والتسامح اليوم، والتزام السرية والكتمان وعدم الحديث عن أخبارك وحياتك الشخصية.

حظك اليوم برج السرطان 2-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الخامس يدعمك وتقضي يوم ناجحا على المستوي المهني، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان 2-9-2022 على الصعيد العاطفي

تعيش أجواء رومانسية اليوم وتساعدك بصيرتك على معرفة من يحبك، ويعدك القمر بالحب والتفاهم مع من حولك.

حظك اليوم برج الأسد 2-9-2022 على الصعيد المهني

تتعرض اليوم للنقد وعليك أن تتحكم في ردود أفعالك.

حظك اليوم برج الأسد 2-9-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك اليوم مما يصيبك بالتوتر وترتبك علاقاتك العائلية اليوم لذا عليك أن تتمالك أعصابك وتكون هادئا وتتجنب الاستفزاز.

حظك اليوم برج العذراء 2-9-2022 على الصعيد المهني

اليوم مناسب للانطلاق والمبادرة ولتلبية جميع طلباتك.

حظك اليوم برج العذراء 2-9-2022 على الصعيد العاطفي

تتلقي إشادات وإعجابات عديدة ممن حولك اليوم.

حظك اليوم برج الميزان 2-9-2022 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع أورانوس في منزلي المال وقد يصيبك ذلك بالتشوش.

حظك اليوم برج الميزان 2-9-2022 على الصعيد العاطفي

تجلس لتفكر كثيرا اليوم حيث تتزاحم الأفكار في رأسك لكن راجع أقوالك قبل إعلانها.

حظك اليوم برج العقرب 2-9-2022 على الصعيد العاطفي

تشعر اليوم القمر بالسعادة والتوافق مع الجنس الآخر.

حظك اليوم برج العقرب 2-9-2022 على الصعيد المهني

تنطلق اليوم بثقة وتصل لما تريد بسهولة ويسر.

حظك اليوم برج القوس 2-9-2022 على الصعيد المهني

تميل اليوم لمراجعة النفس ولإعادة توجيه خياراتك.

حظك اليوم برج القوس 2-9-2022 على الصعيد العاطفي

القمر يتنافر مع أورانوس في منزلي الصحة وعليك أن تعتني بصحتك وتتعامل بهدوء.

حظك اليوم برج الجدي 2-9-2022 على الصعيد المهني

تحصل على دعم المخلصين ممن حولك اليوم.

حظك اليوم برج الجدي 2-9-2022 على الصعيد العاطفي

يتواجد القمر في منزل الأصدقاء اليوم مما يعدك بيوم حافل بالسعادة مع الأحباب والأصدقاء.

حظك اليوم برج الدلو 2-9-2022 على الصعيد العاطفي

حاول اليوم أن تقاوم شعورك بعدم الاستقرار والتوتر، وتجنب الصدام مع من حولك.

حظك اليوم برج الدلو 2-9-2022 على الصعيد المهني

حاول أن تعتمد الحكمة في إدارة بعض التعقيدات المهنية اليوم.

حظك اليوم برج الحوت 2-9-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر بمنزل الحظ يمنحك فرص لتحقيق مكاسب ونجاحات.

حظك اليوم برج الحوت 2-9-2022 على الصعيد المهني

رغم التشوش.. يمكنك اليوم أن تنشر سحرك بسهولة على الجميع.