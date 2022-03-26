قرار تركي بتعليق حركة السفن عبر مضيق البوسفور لدواعٍ أمنية

أعلنت السلطات التركية تعليق حركة السفن عبر مضيق البوسفور، بعد رصد جسم يشتبه بأنه لغم بحري وذلك بالتزامن مع حرب روسيا وأوكرانيا.

وقبل قليل قالت وزارة الدفاع التركية إن فرقا مختصة تتعامل مع جسم يشبه اللغم في مضيق البوسفور .

فيما أعلنت وزارة الدفاع التركية، عبر حسابها على موقع «تويتر»، أنه جرى نقل فرق من قوات الدفاع تحت الماء على وجه السرعة إلى موقع الحادث، منوهة بأن سفينة تجارية رصدت اليوم السبت جسما يشبه لغما قرب سواحل البوسفور.

ولفتت وزارة الدفاع التركية، إلى أن العسكريين قاموا بتأمين الموقع وتدخلوا لتحييد الجسم، فيما أعلنت الإدارة العامة لخفر السواحل تعليق حركة السفن عبر البوسفور في كلا الاتجاهين حتى إشعار آخر لدواعٍ أمنية وفقا لقناة «تي إر تي» التركية.

فيما لم يتضح بعد ما إذا كان الجسم المشبوه لغما في الواقع أم لا، وأوضحت صحيفة «ستار» التركية بأن صيادين رصدوا هذا الجسم عندما كان يبحر في مياه البحر الأسود قرب مرفأ ساريير-توركيلي عند مدخل البوسفور.

اتهامات لأوكرانيا بزرع 420 لغما بحريا في مياه البحر الأسود

يشار إلى أن هيئة الأمن الفدرالية الروسية قد اتهمت أوكرانيا بزرع نحو 420 لغما بحريا في مياه البحر الأسود في محيط موانئ أوديسا وأوتشاكوف وتشيرنومورسك ويوجني، بسبب العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا.

البحرية التركية طالبت السفن بتتبع ألغام محتملة

وحذرت هيئة الأمن الروسية الأسبوع الماضي، أن الألغام في حال إفلاتها من مراسيها قد تصل إلى البوسفور ثم إلى حوض البحر المتوسط.

وإثر ذلك طالبت البحرية التركية السفن بتتبع ألغام محتملة، وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، وفرض الدول الغربية عقوبات على روسيا بسبب الحرب على رأسها أمريكا وبريطانيا فيما تجرى مفاوضات بين الجانبين لم تثمر عن نتائج حتى الوقت الحالي.