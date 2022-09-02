تراجع جديد في أسعار الأرز بكفر الشيخ.. «سعر الطن وصل لـ9900 جنيه»

سجل طن الأرز، بمحافظة كفر الشيخ تراجعًا ووصل سعر طن الأرز الشعير 9900 جنيه، متراجعًا بقيمة 100 جنيه في سعر الطن الواحد على مدار يومين، ليصل إجمالي التراجع منذ بداية الموسم حتى الآن 1100 جنيه، إذ كان سعر الطن 11 ألفًا ووصل إلى 9900.

زيادة المعروض للأرز الشعير

ومن جانبه أكد الدكتور محمود أبو يوسف ، مدير مركز بحوث الأرز بمركز بحوث الزراعات بسخا، في تصريح لـ«الوطن»، إن محصول الأرز الشعير سوف يشهد تراجعًا في سعر طن الأرز على مدار الأسابيع المقبلة القادمة، وذلك يرجع لزيادة المعروض من المحصول مع الدخول في موسم الحصاد الكبير للآلاف من الأفدنة بعدد من محافظات مصر، وليس كما هو مقتصر الآن في حصاد المحصول بكفر الشيخ والذي زرع مبكراً.

حصاد 40% من المحصول

وأضاف «أبو يوسف» أنه تم حصاد نحو 40% من محصول الأرز بمحافظة كفر الشيخ، والتي تأتي ضمن التصنيف الثاني بين محافظات مصر بالنسبة لزراعة محصول الأرز، بإجمالي مساحة منزرعة بلغت نحو 270 ألف فدان، وهو ما يجعلها تستحوذ على 34% ضمن المساحة التي تم زراعتها بعدد من أراضي الجمهورية بهذا المحصول.

وتجدر الاشارة إلى أن محافظة كفر الشيخ من المحافظات التي يعمل أغلب السكان بها بمهنة زراعة المحاصيل الحقلية المتنوعة.