الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد.. الخطوات والرابط

تتيح الشركة القابضة لكهرباء مصر، خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد، عبر موقعها الإلكتروني، تيسيرا على المواطنين والمستهلكين في كل الأماكن، إضافة إلى كيفية معرفة قيمة استهلاك الفاتورة الشهرية الخاصة بهم ودفعها دون تحصيل غرامات أو تجنبا لانقطاع التيار الكهربائي عنهم.

وفي التقرير التالي، تستعرض «الوطن»، لقرائها ومتابعيها طرق وخطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد لمعرفة قيمة الاستهلاك الخاص بفاتورة شهر سبتمبر 2022، وهو ما يكثر البحث عنه بشكل دائم في بداية كل شهر.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد

وتأتي خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، برقم العداد كما يلي، وفقا لما نشرته الشركة القابضة للكهرباء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

1- على الراغبين في معرفة استهلاكهم الدخول على الموقع الرسمي للشركة القابضة لكهرباء مصر، من خلال الضغط هنــــا.

2- وبعدها يتم اختيار منصة الدفع الإلكتروني، ومن ثم الضغط على الحصول على الخدمة.

3- ثم يتم إدخال رقم الهاتف الخاص بالمشترك والذي يجب أن يكون هو نفس الرقم المسجل لدى الشركة القابضة للكهرباء.

4- بعد ذلك يتم اختيار الشركة التابع لها المشترك في محافظات الجمهورية.

5- الضغط على أيقونة الاستعلام عن الفواتير.

6- إدخال الاسم ورقم العداد المكون من 10 أرقام.

7- انقر على أيقونة استعلام للحصول على قيمة الفاتورة.

تطبيقات للاستعلام عن فاتورة الكهرباء

كما يمكن معرفة استهلاك الكهرباء من خلال تحميل التطبيق الخاص لكل شركة على المتجر الخاص بالهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد أو IOS.