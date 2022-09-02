6 توصيات لقمة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر.. أبرزها التثقيف البيئي

اختتم الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، بالتنسيق مع الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، واللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، النسخة الثالثة من القمة الشبابية لمراكز شباب مصر تحت شعار «مراكز الشباب والمناخ»، والتي أقيمت تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال الفترة من 29 إلى 31 أغسطس، بمحافظة بورسعيد.

تنفيذ دورات تدريبية في مجال التغيرات المناخية

وجاءت أهم توصيات القمة الشبابية لمراكز شباب مصر على النحو التالي:

- الاهتمام بالتثقيف البيئي عن طريق خريجي القمة الشبابية الثالثة بمراكز الشباب التابعين لها.

- عمل دورات تدريب مدربين في مجال التغيرات المناخية لخريجي القمة، وذلك لرفع الوعي بالتغيرات المناخية والحد من آثارها السلبية.

- إطلاق منصة الكترونية تابعة للاتحاد العام لمراكز شباب مصر تقوم بنشر الوعي البيئي باستمرار.

- ترشيح عدد من خريجي القمة الشبابية للمشاركة في مؤتمر قمة المناخ cop27.

- تنفيذ ورش عمل مكثفة عن التغيرات المناخية في كافة مراكز شباب مصر.

- زيادة مراكز الشباب الخضراء صديقة البيئة حيث الطاقات المتجددة، وذلك لبعديها الإقتصادي والبيئي.

والتي أقيمت خلال الفترة من حيث حضر حفل الختام الدكتور ماجد العزازي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، وأحمد عفيفي رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، وعدد من القيادات السياسية والشبابية، وبحضور 150 مشاركًا يمثلون شباب من محافظات الجمهورية.

العزازي: اهتمام القيادة السياسية لدعم تفاعل الشباب

وأكد الدكتور ماجد العزازي رئيس الإتحاد العام لـ مراكز شباب مصر، أن القيادة السياسية مهتمة بدعم الشباب، والدور الكبير للشباب حول التغيرات المناخية، مشددًا على أن استعداد مصر لاستقبال القمة المناخية فى نوفمبر المقبل، كان من أحد الأسباب لإقامة هذه القمة، وأن رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ودعمه للقمة، كان من أهم أسباب نجاحها وحرصه على التفاعل مع الشباب فى إخراجها بهذه الصورة الطيبة.

ولفت إلى أن التحولات الإيجابية لدى الشباب كانت السبب فى الخروج بهذا الشكل الجيد و المتميز، مؤكداً علي أن كل التوصيات التى أفرزتها القمة سيتم العمل على تنفيذها فى المرحلة المقبلة، من خلال مجموعة الشباب المشاركين لتوصيل الفكرة لبقية الشباب فى مراكز الشباب.

عفيفي: تنفيذ كل المقترحات والإسهامات الشبابية

من جانبه أعرب أحمد عفيفي رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب عن سعادته البالغة بحضور ختام القمة والتفاعل مع مجموعة الشباب، والتأكيد على تنفيذ كل المقترحات والإسهامات الشبابية والتي خرجت بها القمة، خاصةً أن هناك رسالة من قبل وزير الشباب والرياضة تم إرسالها للشباب بالتأكيد على دعمهم و تنفيذ كل أفكارهم، من خلال المشاركة الفاعلة لهذه القمة.

جدير بالذكر أن القمة الثالثة تأتي في إطار استضافة مصر لـ قمة المناخ في نسختها الـ 27، وفي ضوء الاهتمام بالتوعية بالاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050، وتأكيدًا لدور الشباب في هذه الاستراتيجية، وتماشياً مع الجهود الوطنية التي تبذلها الدولة المصرية ومؤسساتها في التوعية بالتغيرات المناخية، وخاصة بين شريحة شباب مراكز الشباب .وفي ظل اهتمام القيادة السياسية الكبير بالشباب، مع تبنيها ودعمها الدائم لهم، وذلك من خلال إطلاق العديد من المشاريع التي تعمل علي بناء قدرات شباب مصر .