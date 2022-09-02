إجراءات التقديم للعام الدراسي الجديد 2022 في جامعة حلوان الأهلية

أعلنت جامعة حلوان الأهلية، الإجراءات الخاصة لتقديم الطلاب المرشحين من قبل مكتب التنسيق للالتحاق للعام الجامعى 2022/2023، موضحة في بيان لها أنها كثفت من استعداداتها للعام الدراسي الجديد، وترصد «الوطن» في السطور التالية إجراءات التقديم لجامعة حلوان الأهلية:

تحديد موعد إجراء الكشف الطبي للطالب

1- ملء طلب الالتحاق من خلال الدخول على هذا الرابط.

2- طباعة استمارة الكشف الطبي، وسيتم تحديد موعد إجراء الكشف الطبي للطالب عند طباعتها، علمًا بأن الكشف الطبي يتم بمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان.

3- عقد لقاء تعريفى للطلاب مع السادة منسقي البرامج بمقر مجمع الفنون والثقافة وسيتم تحديد موعده لاحقا .

4- سيتم تحديد موعد المقابلة الشخصية لكل طالب من خلال الرابط.

5- على الطلاب المرشحين للالتحاق بكليتي الهندسة والفنون التطبيقية تحديد رغباتهم «كرغبة أولى ورغبة ثانية» في البرامج المتاحة بالكلية.

6- يقوم الطلاب بتحميل صور الأوراق التالية، «شهادة الثانوية العامة وشهادة الميلاد وصورة البطاقة الشخصية»، للحصول على القبول المبدئي، واستخراج كود سداد الرسوم الدراسية، على أن يتم سداد الرسوم التالية:

رسوم إدارية 1500 جنيه

مصروفات دراسية لكلية الهندسة بقيمة 48000 تسدد على قسطين.

مصروفات كلية الفنون والفنون التطبيقية وكلية الانسانيات والتجارة وإدارة الأعمال بقيمة 35000 جنيه تسدد على قسطين.

7- الأوراق المطلوبة للتقديم بجامعة حلوان الأهلية:

-طلب الالتحاق.

- أصل شهادة الثانوية العامة و3 صور منها.

- أصل شهادة ميلاد مميكنة و3 صور منها.

- بطاقة الترشيح و3 صور منها.

- صورة البطاقة الشخصية للطالب.

- صورة البطاقة الشخصية لولى الأمر.

- 8 صور شخصية للطالب 4*6 .

- استمارة الكشف الطبي معتمدة من الإدارة الطبية.

- استمارة 2 جند لجميع الطلاب الذكور.

- استمارة 6 جند لمواليد 2005 وما قبلها.

علمًا بأنه لا يعتبر الطالب مقيدًا إلا بعد تقديم المستندات المذكورة عاليه وسداد الرسوم الدراسية.

طلاب الشهادات المعادلة

ثانيا: طلاب الشهادات المعادلة:

ووفقًا لقرار مكتب التنسيق، يتم قبول أوراق طلاب الشهادات المعادلة مباشرة بالجامعة بمقر مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان من يوم الأحد الموافق 4/9/2022 وحتى يوم الخميس الموافق 8/9/2022، وعلى الطلاب تسليم المستندات التالية:

1- إيصال تسليم الأوراق بمكتب التنسيق.

2- بيان يوضح المجموع الاعتباري للطالب.

3- صور الأوراق الخاصة بالطالب والتي تم تقديمها بمكتب التنسيق