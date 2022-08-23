جامعة حلوان الأهلية 2022.. كل ما تريد معرفته عن برنامج الرسوم المتحركة

أعلنت جامعة حلوان الأهلية، تفاصيل برنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية بكلية الفنون التطبيقية، موضحة أن البرنامج له دور مهم في مجال الرسوم المتحركة الفنية والتأثيرات المرئية من خلال منح الطلاب جميع المهارات اللازمة لمهنة مثيرة في هذه الصناعة الحيوية والمتنامية للرسوم المتحركة من خلال برنامج الرسوم المتحركة والتأثيرات المرئية.

المصروفات الدراسية للبرنامج

وعن مصروفات برنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية، أكدت الجامعة أن المصروفات تصل إلى 35000 ألف جنيه، لافتة إلى أن التقديم لمختلف الكليات بدأ اليوم، ويستمر حتى الثلاثاء المقبل، عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني وفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

أهداف البرنامج

وأضافت الجامعة في بيان لها، أن رسالة البرنامج تتمثل في تقديم تعليم متميز في مجال الرسوم المتحركة ومدرسة «VFX» التي تدرس في بيئة إنتاج الأستوديو، ويتخيل الفنانون ويخلقون عالما أفضل ونساعدهم على القيام بذلك، ويهدف برنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية الخاصة إلى أن يصبح الخريج قادرا على التعبير الفني والتقني عن مضامين ومفاهيم فنية منبثقة من خلفية ثقافية واجتماعية والوصول لإنتاج أفلام رسوم متحركة ومؤثرات بصرية ترقى للمستوى الدولي من أجل رفعة اسم مصر دوليا وإقليميا بالمجال.

وأكدت أن البرنامج يهدف إلى تلبية احتياج السوق محليا وإقليميا ودوليا، مع الوصول بالطالب للقدرة على التعلم الذاتي والتعليم المستمر، وتطويع قدراته الشخصية مع متطلبات العمل، واحترام القوانين والتشريعات واتباع التفكير والمنهج العلمي في البحث ووضع الحلول التصميمية الفنية.