 جامعة حلوان الأهلية.. كل ما تريد معرفته عن برنامج «معلوماتية الأعمال»

تنطلق جامعة حلوان الأهلية، من خلال البدء بثلاث كليات جديدة متنوعة، تتضمن كلية الإنسانيات والتجارة وإدارة الأعمال، التي تطلق برنامج معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي، الذي يهدف إلى «المساهمة في تحسين الخدمات الإلكترونية في مختلف القطاعات»، من خلال تقديم برنامج متميز في معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي لتحقيق التميز في التعليم الأكاديمي والبحث العلمي والتطبيقي وخدمة المجتمع على المستوى المحلي والاقليمي والدولي.

«فاخر»: البرنامج يهدف لسد الفجوة في متطلبات سوق العمل

وقالت الدكتورة أماني فاخر عميد الكلية في بيان لها، إن البرنامج يستهدف إعداد خريج تنافسي، قادر على مواكبة التطور التكنولوجي المستمر، ويهدف لسد الفجوة في متطلبات سوق العمل، في مجال معلوماتية الأعمال، وإعداد جيل قادر على تنفيذ إجراءات التحول الرقمي ورقمنة الأعمال، بالإضافة إلى منافسة الدول المتقدمة في مجال معلوماتية الأعمال، علما بأن مصروفات البرنامج 35000 جنيه.

وأوضح الدكتور أيمن هندي منسق البرنامج، أن رسالة البرنامج تقديم خدمة تعليمية ذات جودة عالية، لتحقيق رقمنة ناجحة؛ لإعداد خريج متميز قادر على المنافسة والإبداع، وتلبية احتياجات المجتمع، والإسهام في نموه وتطوره، وكذلك تحقيق تغيير ناجح في الأعمال، من خلال تقديم مناهج جديدة لتوظيف التكنولوجيا الرقمية، من أجل تحسين العمليات التجارية، وتوفير نماذج أعمال مبتكرة، مع تضمين برنامج تعليمي غامر، قائم على شرح عالم الأعمال.

مواعيد التقديم للجامعات الأهلية

يبدأ التقديم لكليات جامعة حلوان الأهلية اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 23/8/2022، حتى الثلاثاء الموافق 30/8/2022 بالجامعات الأهلية الجديدة 2022، وذلك على موقع التنسيق الإلكتروني، وفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.