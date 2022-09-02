مستشار البيت الأبيض: أمريكا تستعد لموجة إنفلونزا سيئة

حذر رئيس المستشارين الطبيين للبيت الأبيض، أنتوني فاوتشي، من بدء موجة إنفلونزا سيئة جدًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار «فوتشي» في تصريحات لصحفية «ذا هيل» الأمريكية نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) مساء الخميس، إلى أن الولايات المتحدة عليها الاستعداد من أجل مواجهة إنفلونزا سيئة في وقت مقبل من هذا العام الذي يتبقى 4 أشهر على نهايته.

موجة عنيفة في نصف الكرة الجنوبي

ولفت رئيس المستشارين الطبيين للبيت الأبيض، إلى أنه تم ملاحظة وجود موجة إنفلونزا أكثر حدة في نصف الكرة الجنوبي، حيث توجد سلالات إنفلونزا سنوية جديدة في وقت قريب سوف تصل بعدها إلى نصف الكرة الشمالي.

أمريكا تسعد لمواجهة الأزمة

وأعلن رئيس المستشارين الطبيين للبيت الأبيض، أن أمريكا يجب أن تكون مستعدة لمواجهة هذه الزيادة في الإنفلونزا التي يأمل ألا تكون إصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وسط توقع أن تعمل التطعيمات المضادة لفيروس كورونا في تقليل فرص انتشار كورونا والإنفلونزا في فصل الشتاء الذي يستعد له نصف الكرة الجنوبي.

أكبر عدد إصابات ووفيات

وتعاني الولايات المتحدة الأمريكية من أعلى عدد إصابات ووفيات بكورونا، في الوقت الذي أشارت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن عدد الإصابات بكورونا حول العالم أصبحت 603 ملايين و55 ألفا و521 إصابة، أما الوفيات فأضحت 6 ملايين و494 ألفا و856 حالة.

كورونا يدخل عامه الثالث

ويدخل فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 عامه الثالث بعد ظهور في نهاية عام 2019 في مدينة ووهان وسط دولة الصين وبعدها بعام ظهرت اللقاحات المضادة لكورونا في روسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وسط توزيع اللقاحات حول دول العالم بالتنسيق مع الأمم المتحدة التي وضعت برنامجا من أجل عدالة توزيع اللقاحات على الدول الفقيرة والغنية.