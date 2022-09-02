عاجل.. 3 دول تحذر «بيونج يانج» من إجراء أي تجربة نووية

حذرت الولايات المتحدة الأمريكية، واليابان وكوريا الجنوبية، «بيونج يانج» من إجراء أي تجربة نووية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأشارت«سول»، إلى اتفاق مع «واشنطن» و«طوكيو» على الرد جماعيا على أي تهديد لسلاسل الإمداد.

ويوم الاثنين الماضي، قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي، «لي جونج - سوب»، إن كوريا الشمالية، لا تزال مستعدة لإجراء اختبار نووي، موضحا في إفادة برلمانية أن «بيونج يانج»، على ما يبدو تواصل الاستعدادات لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات أو صاروخ باليستي قصير المدى.

وأشار «سوب»، إلى أنه لا علامات محددة حتى الآن على أن التجربة وشيكة.

وأمس الأول الأربعاء، عقدت «بيونج يانج»، مؤتمر رؤساء جيش «العمال الأحمر»، في دورته السادسة، لمراجعة قدراتهم القتالية، للمرة الأولى منذ 3 سنوات.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، إن الأوضاع المتغيرة تتطلب باستمرار حشد القوة الأساسية للدفاع عن البلاد، مشيرة إلى أن زعيم البلاد، «كيم جونج أون»، بعث برسالة إلى المشاركين في المؤتمر، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.