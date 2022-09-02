موعد صلاة الجمعة اليوم في المحافظات.. يختلف من محافظة لأخرى

يسعى المواطنون لمعرفة موعد صلاة الجمعة اليوم في المحافظات حيث يفضل العديد منهم الذهاب إلى المسجد بوقت كاف لإقامة عدداً من الروحانيات مثل التسابيح وقراءة القرآن الكريم، وذلك قبل بداية صلاة الجمعة.

البحث عن موعد صلاة الجمعة اليوم في المحافظات

ويبحث العديد عن معرفة موعد صلاة الجمعة اليوم في المحافظات لذا تقدم «الوطن» خدمة لمتابعتها لمعرفة الموعد المحدد لإقامة صلاة الجمعة، ويأتي ذلك في سياق الخدمات التي تقدمها لمتابعتها على مدار الساعة.

موعد صلاة الجمعة في المحافظات

وجاء موعد صلاة الجمعة اليوم في المحافظات طبقا لما نشرته الهيئة المصرية للمساحة، علي الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة المساحة، كالتالي حيث أذان الظهر في القاهرة 11:55 صباحاً، وفي الإسكندرية 12:00 صباحاً.

فيما جاء موعد أذان الجمعة في باقي محافظات الجمهورية علي النحو التالي: «11:51 صباحاً في الإسماعيلية، مطروح 12:11 صباحاً، البحيرة 11:58 صباحا، بورسعيد 11:51صباحا، الدقهلية 11:54 صباحاً، الغربية 11:55 صباحا، الشرقية 11:54 صباحا، الفيوم 11:56 صباحا، كفر الشيخ 11:56».

موعد صلاة الجمعة اليوم في محافظات الصعيد

فيما اختلفت قليلا توقيت صلاة الجمعة في محافظات الصعيد: «أسيوط 11:55 صباحا، أسوان 11:48 صباحا، الغردقة 11:44 صباحا، قنا 11:49 صباحا».