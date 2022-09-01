محمد عبدالرحمن: «معتز» في فيلم الدعوة عامة لا يشبهني.. ودعوة أمي نعمة

يجسد الفنان محمد عبدالرحمن الشهير بـ«توتا»، في أحداث فيلم «الدعوة عامة»، الذي يؤدي بطولته بصحبة أحمد الفيشاوي وأسماء أبواليزيد وسوسن بدر، شخصية شاب يدعى «معتز»، معروف باستهتاره الشديد، ويتسبب في إغضاب أمه التي تعبر عن حزنها بسببه من خلال الدعاء، الأمر الذي يضعه في كثير من المواقف الصعبة، وكل ذلك في إطار كوميدي مليئ بالإثارة والتشويق.

وقال محمد عبدالرحمن توتا، في تصريحات لـ«الوطن»، إن دعوة الأم بالنسبة له شيئًا عظيمًا، وأمرًا مهمًا لا يتخلى عنه على مدار يومه، مشددا على أن «دعوة أمي بالنسبة لي أعظم حاجة في الدنيا».

توتا: لازم يكون لي نصيب يوميًا من دعوة أمي

وعن استعانته بدعوة والدته بشكل دائم، قال «توتا»: «كل يوم وأنا ذاهب إلى مكان التصوير، لا بد أن أكون مصحوبًا بدعوة أمي، وكل يوم وأنا بكلمها في التليفون لازم يكون لي دعوة حلوة، تشعر معاها إن كده خلاص دوء وراحة تحيط بك، وإن كل حاجة هتعدي على خير حتى لو مفيش حاجة، لكن دائمًا دعوة الأم تطمئن القلب، ربنا يديمها علينا نعمة».

شخصية معتز في فيلم الدعوة عامة «صعبة»

وعن شخصية معتز التي يجسدها خلال أحداث «الدعوة عامة»، شدد محمد عبدالرحمن، على أنها من الشخصيات الصعبة، التي لا تشبهه كثيرًا: «كل اللي هيشوف الفيلم هيعرف وقتها ليه شخصية معتز صعبة»، موضحا: «أنا أقصى حاجة عملتها تقريبًا، كنت بعد الجامعة كسلت أحيانًا أنزل أجيب عيش الفينو لماما».

إيرادات فيلم الدعوة عامة تكسر حاجز المليون جنيه

يذكر أن فيلم الدعوة عامة، بطولة محمد عبدالرحمن توتا، أحمد الفيشاوي، أسماء أبو اليزيد، تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي كيمز، وإخراج وائل فرج، وكسرت إيراداته منذ طرحه في دور العرض السينمائي يوم 17 أغسطس الماضي، حاجز المليون جنيه.