الجيش الأوكراني يقصف موقعين للقوات الروسية في «ميليتوبول»

قصف الجيش الأوكراني، موقعين للقوات الروسية، في مدينة «ميليتوبول» بمنطقة زابوريجيا جنوب شرقي البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وقال عمدة «ميليتوبول» إيفان فيدوروف على «تليجرام»، إن الهدف الأول هو مستودع ذخيرة، مشيرا إلى سماع دوي انفجارات لعدة ساعات.

القوات الأوكرانية تقصف «دونيتسك» و«جورلوفكا» و«بانتيليمونوفكا»

وقصفت القوات الأوكرانية، بـ13 قذيفة من عيار 155 ملم من أسلحة دول حلف شمال الأطلسي «الناتو»، «دونيتسك» و«جورلوفكا» و«بانتيليمونوفكا»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدورها، وصفت السفارة الروسية لدى واشنطن، المعلومات التي نشرتها وزارة الخارجية الأمريكية حول رئيسة تحرير مجموعة «روسيا سيجوديا» الإعلامية وقناة «آر تي» الإخبارية الروسية، مارجاريتا سيمونيان، بالغيرة، لتشويه سمعة الصحفييين الروس بسبب تغطيتهم الحقيقية للأحداث الدولية.

وفي 31 أغسطس الماضي، نشرت الخارجية الأمريكية على في موقعها الرسمي مقالة حول سيمونيان وصفها مؤلفوها بأحد أهم أوجه الدعاية والأخبار المزورة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.