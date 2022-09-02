مواقيت الصلاة اليوم وموعد أذان الجمعة في الفيوم 2-9-2022

يولي المسلمون من أهالي محافظة الفيوم، أولوية خاصة لمواقيت الصلاة في محافظة الفيوم حيث يحرصون على معرفة مواعيدها لأدائها بانتظام دون تأخير، خصوصاً صلاة الجمعة التي لها مكانة خاصة في قلوب كل المسلمين في مختلف بقاع العالم، نظراً لحرصهم على أدائها في جماعة بمختلف المسجد، لذلك يتم تحديد مواقيت الصلاة بصورة يومية من قبل هيئة المساحة المصرية.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» مواقيت الصلاة اليوم، وموعد شروق الشمس في الفيوم، بالإضافة إلى موعد صلاة الجمعة، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

موعد صلاة الجمعة

وأعلنت هيئة المساحة المصرية عن موعد صلاة الجمعة اليوم الموافق 2 سبتمبر 2022، ضمن مواقيت الصلاة اليوم حيث تنطلق صلاة الجمعة اليوم في تمام الساعة 11:57 صباحاً، حسب التوقيت المحلي لمدينة الفيوم.

موعد الشروق في الفيوم

وفيما يخص موعد الشروق في محافظة الفيوم، ومواقيت الصلاة اليوم، فإنّها تأتي كالتالي:

الشروق 5:35

موعد أذان الظهر 11:57

موعد أذان العصر 3:30

موعد أذان المغرب 6:19

موعد أذان العشاء 7:38

موعد أذان الفجر في الفيوم 2022

وكشفت هيئة المساحة المصرية، عن موعد أذان الفجر 2022، والتي تأتي في تمام الساعة الفجر 4:06.