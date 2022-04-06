مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم 5 رمضان في محافظة الفيوم

ساعات قليلة تفصلنا عن تناول وجبة السحور، استعداداً لصيام اليوم الخامس من شهر رمضان المُبارك، حيث يلتف أهالي محافظة الفيوم حول المائدة لتناول السحور في المنزل، أو يجتمع الأصدقاء أو أفراد الأسرة الواحدة لتناول السحور على عربات الفول وفي المطاعم التي توفر السحور ابتهاجاً بالشهر الكريم.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم الموافق 5 رمضان بمحافظة الفيوم وفقاً للهيئة المصرية العامة للمساحة، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

مواقيت الصلاة وموعد اذان الفجر اليوم

وفيما يخص مواقيت الصلاة وموعد اذان الفجر اليوم 5 رمضان والموافق 6 إبريل 2022 في محافظة الفيوم، فإنّ وقت الشروق سيكون في تمام الساعة 5:42 دقيقة صباحاً، بينما سيكون وقت الغروب في تمام الساعة 6:17 دقيقة مساءً.

موعد أذان الفجر اليوم بالفيوم

ووفقاً لإمساكية شهر رمضان المُبارك، فإنّ موعد صلاة الفجر اليوم 5 رمضان ستكون في تمام الساعة 4:13 دقيقة صباحاً حسب التوقيت المحلي لمدينة الفيوم، ويوافق نفس التوقيت موعد الإمساك عن تناول الطعام والشراب في 5 أيام شهر رمضان المُبارك.

مواقيت الصلاة اليوم بالفيوم

أمّا فيما يخص فإنّ مواقيت الصلاة اليوم في خامس أيام شهر رمضان المُبارك حسب التوقيت المحلي لمحافظة الفيوم، فّإنها ستكون كالتالي:

موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 11:59 ظهرا

موعد صلاة العصر في تمام الساعة 3:31 عصراً

موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 6:18 مساءً

موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 7:36 مساءً

خامس يوم رمضان

تجدر الإشارة إلى أنّ دار الإفتاء المصرية أعلنت السبت الماضي أول أيام شهر رمضان المبارك، بعد استطلاع رؤية هلال الشهر الكريم، فيما مرت أول 5 أيام من شهر رمضان.