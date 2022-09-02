رحلة شرم الشيخ ضمن «اعرف بلدك» من الشباب والرياضة.. الرسوم والاشتراك

كشفت وزارة الشباب والرياضة، عن انطلاق رحلاتها لمدينة شرم الشيخ ضمن مبادرة «اعرف بلدك»، وذلك خلال الفترة من 18 سبتمبر وحتى 22 من ذات الشهر والمخصصة لشباب محافظات الجيزة، البحيرة والدقهلية على أن تكون مدة الفوج خمسة أيام بأربعة ليال.

قيمة الاشتراك في رحلة شرم الشيخ

ووفقا لـ وزارة الشباب والرياضة فإن المرحلة العمرية التي من المقرر لها الاشتراك في الرحلة لمدينة شرم الشيخ من 18 لـ40 سنة، على أن تصل قيمة الاشتراك إلى 800 جنيه من كل مشارك.

تفاصيل الإقامة في رحلة شرم الشيخ

ووفرت الشباب والرياضة، لمشتركي رحلة شرم الشيخ، الإقامة والإعاشة بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ على أن يكون التسكين بغرف رباعية، والاستقبال على وجبة الغداء والمغادرة عقب وجبة الإفطار.

وأتاحت الوزارة، للراغبين في المشاركة في رحلة شرم الشيخ، رابطا للتسجيل من هنـــــــا، ثم التوجه شخصياً، من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً لمقر مديرية الشباب والرياضة التابع لها المشترك، مع إحضار أصل وصورة من بطاقة الرقم القومي وقيمة الاشتراك.

وأشارت وزارة الشباب والرياضة، إلى أن الأولوية للمشاركة في رحلات شرم الشيخ ضمن برنامج «اعرف بلدك»، لأسبقية الدفع بمديريات الشباب التابع لها، وأنه ممنوع نهائيا اصطحاب الأطفال أو الأسر أو الحيوانات الأليفة، كما يمنع التبديل نهائيا أو استرداد المبلغ بعد السداد، ويمنع التدخين نهائياً في أماكن الإقامة ووسائل الانتقالات والمزارات السياحية.

وذكرت الشباب والرياضة، أنه حال عدم صحة البيانات أو مخالفة تعليمات هيئة الإشراف أو ظهور مخالفات وقضايا أمنية يتم مغادرة المشارك فوراً دون استرداد مبلغ الاشتراك، كما يتحمل المشاركون قيمة البرنامج السياحي والوزارة غير مسؤولة عنه.

مكان التجمع وتفاصيل برنامج رحلة شرم الشيخ

ونوهت الوزارة، أن التجمع سيكون أمام مقرات مديريات الشباب والرياضة بمحافظات البحيرة، الدقهلية والجيزة، وسيتم تنفيذ زيارات مجانية للسوق القديم / خليج نعمة / جولات حرة، وضمن برنامج الرحلة يحق للمشرف إجراء أي تعديل أو تغيير في البرنامج السياحي الذي يتم الاتفاق عليه وفقاً لأي ظروف طارئة والمشاركين مسؤولين مسئولية تامة عن سلامتهم دون أدنى مسئولية على الوزارة.