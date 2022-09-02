دول جنوب شرق أسيا تبدأ في تسيير رحلات للأقصر.. أكتوبر المقبل

قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إنه للمرة الأولى منذ 3 سنوات، تبدأ دول جنوب شرق أسيا وبالتحديد اليابان وكوريا الجنوبية والهند، تسيير رحلات إلى الأقصر وأسوان خلال الموسم الشتوي المقبل، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تبدأ شركات السياحة اليابانية أواخر الشهر المقبل، تسيير أولى رحلاتها إلى مدن الصعيد السياحية.

سائحو جنوب شرق أسيا

وأضاف لـ «الوطن»، أن عودة سائحي دول جنوب شرق أسيا لزيارة الأقصر وأسون من جديد هام جدا حاليا، لافتًا إلى أن سائحي جنوب شرق أسيا وبخاصة اليابانيين من ذوي الإنفاق المرتفع، مشيرا إلى أن المشكلة الكبيرة التي تعوق قدوم السياح اليابانيين بكثرة إلى مصر هو عدم وجود رحلات طيران مباشرة كثيرة تربط بين مصر واليابان.

تشغيل خط «الأقصر -أوزاكا»

وطالب «عثمان»، بضرورة تشغيل خط طيران مباشر ما بين الأقصر ومدينة أوزاكا اليابانية بأسرع وقت ممكن وذلك لزيادة أعداد السياح اليابانيين القادمين إلى مصر خلال الشهور المقبلة، وتابع أن السائح الياباني لديه تعطش لزيارة المدن الأثرية المصرية وذلك بعد أن تسببت جائحة كورونا في توقف حركة السفر طوال السنوات الماضية.

زيادة في الحركة السياحية الوافدة

وأشار رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية إلى أن الموسم الشتوي المقبل سيشهد زيادة في الحركة السياحية الوافدة إلى الأقصر وأسوان من دول أوربا ولاسيما من ايطاليا وفرنسا وإسبانيا، إضافة إلى أمريكا التي بدأت شركات السياحة بها في زيادة معدلات حجوزاتها لمصر خلال الشتاء.

يشار إلى أن محافظة الأقصر بدأت من الآن في الاستعداد لاحتفالية مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون والتي ستحل يوم 4 نوفمبر المقبل حيث سيتم تنظيم فعاليات فنية وغنائية خلال هذا اليوم، كما سيتم دعوة ضيوف من أسرة مكتشف المقبرة لحضور تلك الاحتفالية.