الإضرابات العمالية تجتاح بريطانيا بسبب ارتفاع نسب التضخم

دخل عمال السكك الحديدية والصحفيون والمحامون وعمال البريد في إضراب خلال الأسابيع الأخيرة للمطالبة بزيادة الأجور مع ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له منذ عقود.

وبحسب CNN، فإن هناك ما لا يقل عن 155000 عامل مضرب حاليًا، بما في ذلك موظفو الخدمة البريدية في البلاد، والمهندسين وعمال مركز الاتصال لمزود الاتصالات.

يخشى ملايين البريطانيين المسنين خيارًا قاتمًا هذا الشتاء

وأعلنت نقابتان في السكك الحديدية عن إضراب آخر من قبل 14000 من أعضائهما في وقت لاحق من هذا الشهر، ويخشى ملايين البريطانيين المسنين خيارًا قاتمًا هذا الشتاء مع ارتفاع التكاليف، فقد يكون هناك المزيد من الإضرابات في الطريق هذا الخريف، مما يهدد بتعطيل غير مسبوق في مجموعة من الصناعات.

ومن المقرر أن يصوت المعلمون والأطباء والممرضات على الإضراب في الأسابيع المقبلة، ويمكن للنقابات حتى تنسيق خروجهم تدعو Unite and Unison - أكبر النقابات في البلاد التي يبلغ عدد أعضائها 2.7 مليون عضو - الآخرين للانضمام إليها في عمل متزامن.

التضخم دفع العمال إلى تنظيم إضرابات جماعية

وأشار تقرير CNN، إلى أن هذه الاضرابات إحدى أهم موجات الاضطرابات الصناعية التي شهدتها المملكة المتحدة منذ شتاء السخط في أواخر السبعينيات عندما دفع التضخم المتفشي العمال إلى تنظيم إضرابات جماعية، وضاع 7.9 مليون يوم عمل بين نوفمبر 1978 وفبراير 1979، وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني.

وسجل تضخم أسعار المستهلك أعلى مستوى له في 40 عامًا عند 10.1٪ في يوليو، وقال خبراء الأرصاد في Citigroup الأسبوع الماضي إن التضخم قد يقفز إلى ما فوق 18٪ في بداية العام المقبل، ويعتقد بنك Goldman Sachs أنه قد يصل إلى 22٪ إذا لم تنخفض أسعار الغاز قريبًا.

انخفض متوسط ​​الأجور الحقيقية

ويشعر العمال بالفعل بالضغط، وانخفض متوسط ​​الأجور الحقيقية، المسؤولة عن التضخم، بنسبة 3٪ بين أبريل ويونيو، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.