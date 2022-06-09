الجوع يزحف على أوروبا.. ربع البريطانيين تخلوا عن وجبة على الأقل

كشفت دراسة لوكالة معايير الغذاء البريطانية أن ما يقرب من ربع البريطانيين تخلوا عن وجبة طعام على الأقل أو قللوا من حجم الوجبات لأسباب مالية، وأن أسعار المواد الغذائية ستكون مصدر قلق لنحو 76% من البريطانيين على مدى السنوات الثلاثة المقبلة.

22% من البريطانيين تخلو عن وجبة أو قللوا حجم الوجبات

وبحسب الوكالة التابعة لحكومة المملكة المتحدة، والمسؤولة عن حماية الصحة العامة فيما يتعلق بالأغذية، فإن 22% من البريطانيين تخلوا عن وجبة طعام على الأقل أو قللوا من حجم الوجبات لعدم قدرتهم على تأمين تكاليفه، حسبما نقلت سي إن بي سي عربية.

وأشارت الدراسة إلى أن عدد مستخدمي بنك الطعام في بريطانيا ارتفع من واحد من كل عشرة أشخاص في العام الماضي، إلى واحد من كل ستة أشخاص خلال هذا العام.

وأعرب نصف من شملتهم الدراسة عن مخاوف كبيرة بشأن معايير الغذاء منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث عبروا عن القلق مما وصفوه بالممارسات السيئة التي تقلل من جودة الطعام المتاح في المملكة المتحدة.

التضخم في بريطانيا يرتفع لأعلى مستوى منذ 40 عاما

وبحسب اتحاد التجزئة البريطاني فإن التضخم في أسعار الغذاء ارتفع بنسبة 4.3% في مايو الماضي مقارنة بـ3.5 في المئة في شهر أبريل وهو أعلى مستوى منذ عام 2012، حسبما نقلت سي إن بي سي عربية.

كما ارتفع معدل التضخم بشكل عام في بريطانيا في أبريل الماضي إلى أعلى مستوى له خلال 40 عاما، بتأثير من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وما صاحبها من تداعيات وعقوبات أدت لمزيد من الارتفاع في أسعار الوقود والمواد الغذائية.

وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، أن تضخم أسعار المستهلكين تسارع من 7% شهر أبريل إلى 9% في خلال 12 شهرا حتى أبريل، وذلك في أعلى معدل له منذ عام 1982، حسبما نقلت سكاي نيوز عربية.