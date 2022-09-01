زيادة الدعم الاستثنائي وطقس الغد.. أبرز ما جاء ببرنامج «اليوم»

استعرض برنامج «اليوم»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت عددا من الأخبار المحلية الهامة التي تمس حياة المواطنين، من بينها استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس اتحاد شركات يونانية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك لاستعراض إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة.

زيادة الدعم الاستثنائي من 100 إلى 300 جنيه

كما استعرض البرنامج، صرف المقررات التموينية لشهر سبتمبر من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية تنفيذا لتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة الدعم الاستثنائي من 100 إلى 300 جنيه على بطاقات التموين، كما أرسلت الوزارة رسائل نصية على بون صرف الخبز لمستحقي زيادة استثنائية على البطاقة التموينية بزيادة الدعم من 100 إلى 300 جنيه على البطاقة حسب عدد الأفراد في كل بطاقة.

واستعرض البرنامج، نفي مجلس الوزراء بهدم مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، من خلال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، والذي تواصل بدوره مع وزارة الثقافة، التي أكدت أن مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية قائم كما هو دون هدم، وما يجري حاليا هو العمل على تطوير المسرح استعدادا لانطلاق الدورة الـ31 من مهرجان الموسيقى العربية.

«اليوم» يستعرض تفاصيل طقس الغد

كما عرض برنامج «اليوم»، حالة طقس الغد، حيث صرحت هيئة الأرصاد الجوية بأن الطقس الغد حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ومعتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري السواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء والصعيد.