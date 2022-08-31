«الأرصاد» تكشف توقعات طقس الـ 72 ساعة المقبلة.. شبورة ورياح ورطوبة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا تفصيليًا بشأن حالة الطقس خلال الـ3 أيام المقبلة، ودرجات الحرارة المتوقعة خلال 72 ساعة مقبلة بداية من غدًا الخميس الموافق 1 سبتمبر وحتى السبت 3 سبتمبر.

توقعات طقس 72 ساعة

ومن المتوقع أن يكون الطقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطبًا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلًا للحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وأشار بيان الأرصاد، إلى تكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة 6 صباحًا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتظهر السحب المنخفضة صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الرطوبة نهارًا يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 2 إلى 3 درجات، وتنشط الرياح ليلاً على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشرقية وجنوب سيناء، مما يقلل من الإحساس بارتفاع الحرارة والرطوبة.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 1 سبتمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 35.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 35.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والمحسوسة 32.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38 .

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والمحسوسة 44.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 2 سبتمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 35.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 35.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والمحسوسة 35.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والمحسوسة 45.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 3 سبتمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 36.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 36.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والمحسوسة 33.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 41.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 37.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والمحسوسة 43.