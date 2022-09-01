«الأرصاد»: تحسن ملحوظ في الأحوال الجوية.. والعظمى بالقاهرة تصل لـ33

توقعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تحسن الأحوال الجوية بشكل ملحوظ، خاصة في فترات المساء والليل، بسبب نشاط الرياح الذي تتراوح سرعته بين 30 إلى 40 كيلو متر بالساعة، لافتة إلى أنّ نشاط الرياح هو المسؤول عن تقليل شعور المواطنين بالرطوبة، وزيادة الشعور بالأجواء اللطيفة.

تكاثر السحب المنخفضة

وأضافت غانم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي باسم طبانة ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الساعات الأولى من الصباح تشهد تكاثر للسحب المنخفضة التي تحجب جزءا من أشعة الشمس، ما يساعد على تلطيف الأجواء صباحا، لافتة إلى ارتفاع نسبة الرطوبة خلال فترات النهار، ما يزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة نهارا من 2 إلى 3 درجات.

تحسن الأجواء

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنّ الأجواء اليوم تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ما يزيد تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم، مشيرة إلى دور المنخفض في حجب أشعة الشمس والحد من تأثيرها، ما يساعد على الشعور بتحسن الأجواء خلال فترات النهار وفترات الليل.

درجات الحرارة

وكشفت غانم عن توقعاتها بشأن درجات الحرارة اليوم، حيث تكون العظمى على القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية، والمحسوسة نحو 35 درجة مئوية، كما تكون الأجواء حارة رطبة خلال فترات النهار على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، شديدة الحرارة على محافظات جنوب البلاد شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار.

فرص سقوط الأمطار

ولفتت إلى أنّ الأجواء ستكون معتدلة خلال فترات الليل بسبب نشاط الرياح الذي يقلل الإحساس بنسب الرطوبة، متوقعة تزايد فرص سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، مثل السلوم ومطروح والعلمين وقد تمتد إلى الإسكندرية، مؤكدة أنّها لن تؤثر على الأعمال والأنشطة اليومية.

ولفتت إلى وجود شبورة مائية خفيفة على الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، محذّرة قائدي المركبات والمسافرين على الطرق بتوخي الحذر والقيادة بهدوء تام، من الساعة الثالثة فجرًا وحتى السادسة صباحًا، كما يتوقع استمرار هذه الأجواء غدًا وحتى بداية الأسبوع المقبل.