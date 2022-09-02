«صوتك مسموع»: إزالة كشك مخالف في الجيزة استجابة لشكاوى المواطنين

تلقت مبادرة «صوتك مسموع»، التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية للتفاعل مع المواطنين وحل مشكلاتهم، شكوى من سكان تقاطع شارع الحكيم مع شارع سعد زغلول بحي جنوب الجيزة، بوجود كشك مخالف دون ترخيص ويعد مصدر إزعاج، علاوة على المخلفات التى يلقيها في الشارع.

وتواصلت المبادرة مع الأجهزة التنفيذية بحي جنوب الجيزة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الشكوى وسرعة حلها، إذ جرى إزالة الكشك واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابه. يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بضرورة الاستجابة الفورية وسرعة حل شكاوى المواطنين في المحافظات، وتحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

الخط الساخن لتلقي شكاوى المواطنين

وناشدت «صوتك مسموع»، المواطنين ممن لديهم شكاوى تتعلق بمحاور المبادرة الأساسية سواء مخالفات البناء والقمامة، والتعديات على الأراضي الزراعية، والفساد تلقي أي أفكار بشأن عمل المحليات، بحيث يمكن للمواطن إرسالها عبر رقم الواتس آب (01150606783)، ورقم الخط الساخن (15330) أوالصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

سيارات توثيق مجهزة لخدمة كبار السن

من ناحية أخرى، تابعت وزارة التنمية المحلية، جهود سيارات التوثيق الميسرة المجهزة بأحدث المعدات والأجهزة التي تساعد ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن في تسهيل إجراءات التوثيق العقارى الخاصة.

جاء ذلك في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، بالتعاون بين جميع أجهزة الدولة لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين، وضمن مشاركة وزارة التنمية المحلية مع وزارة العدل في صياغة خطة التغطية الإعلامية لإنشاء 361 منفذا حديثا لأعمال التوثيق على مستوى الجمهورية.