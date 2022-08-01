الخط الساخن للمعاشات والشكاوى.. اتصل واتبع الخطوات بالتفصيل

يبحث الكثير من أصحاب المعاشات عن الخط الساخن للمعاشات، وذلك للاستفسار عن أي معوقات أو خطوات تغيير بطاقاة صرف المعاشات القديمة، لتؤكد التأمينات الاجتماعية، في تقرير لها، أنه تم إنشاء خط ساخن «19680» للرد على استفسارات أصحاب المعاشات عن تحويل كروت صرف المعاشات لبطاقات ميزة، وذلك بالتنسيق مع شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.

خطوات الاستعلام من خلال الخط الساخن للمعاشات

ومن خلال الاتصال بالخط الساخن للمعاشات «19680»، ترد خدمة العملاء على المواطن صاحب المعاش أو المستعلم، ليختار من بين الخيارات التالية:

- لخدمات بطاقة المعاشات اضغط الرقم 2.

- وأوضح الخط الساخن للمعاشات «19680» أنه على المواطن التي انتهت صلاحية بطاقة صرف المعاشات الخاصة به التوجه إلى مكاتب التأمينات الاجتماعية وفروع البنك الزراعي المنتشرة على مستوى الجمهورية والبالغ عددها ما يزيد عن 1200 فرع منتشرة على مستوى الجمهورية في مراكز ومدن وقرى الدولة وفي أقصى درجات الجاهزية لاستقبال أصحاب المعاشات والمستفيدين.

- إذا رغب صاحب المعاش استلام بطاقة صرف المعاشات ميزة بالمنزل فعليه الضغط على الرقم 1.

- للاستفسارات والشكاوى من قبل أصحاب المعاشات يضغط صاحب المعاش أو المستعلم على الرقم 2.

- لتحويل البطاقات الزرقاء إلى بطاقة ميزة معاشات يقوم صاحب المعاش بالضغط على رقم 3.

- للإبلاغ عن البطاقات المسروقة يضغط صاحب المعاش 4.

بدء صرف معاشات أغسطس لأكثر من 10 ملايين و800 ألف مواطن

وفي هذا السياق، بدأ، اليوم، أصحاب المعاشات والمستحقون للمعاش والبالغ عددهم أكثر من أكثر من 10 ملايين و800 ألف مستفيد، في صرف معاشات شهر أغسطس 2022، من ماكينات الصرف الآلي ومنافذ شركة فوري ومن المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، ليوضح بنك ناصر الاجتماعي أنه تم تغذية الماكينات بالنقدية بشكل مستمر.