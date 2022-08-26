فيلم «عمهم» يحافظ على مركزه بشباك التذاكر السعودي.. و«بحبك» يتراجع

يستمر فيلم «عمهم» بطولة الفنان محمد إمام في الحفاظ على المركز الثاني في شباك التذاكر السعودي للأسبوع الثالث على التوالي، بينما حافظ فيلم «Bullet Train»، بطولة النجم الأمريكي «براد بيت» على الصدارة، بينما تراجع فيلم «بحبك» بطولة وإخراج تامر حسني، إلى المركز الخامس هذا الأسبوع.

وجاء في التقرير الخاص بالحساب الرسمي لـ«السينما السعودية» على «تويتر»: «ثالث أسبوع متتالي لـBullet Train شباك تذاكر السينما السعودية في صدارة Top 5 شباك تذاكر السينما السعودية، يليه في القائمة فيلم «عمهم»، الذي يحافظ على مركزه كأحد أكثر الأفلام العربية حضور في الأسابيع الماضية».

«Orphan: First Kill» في المركز الثالث بشباك التذاكر السعودي

وجاء فيلم الرعب «Orphan: First Kill» في المركز الثالث بقائمة الإيرادات، في أسبوعه الأول في دور العرض السينمائي، بينما كان المركز الرابع من نصيب فيلم المغامرة والإثارة «Beast» بطولة النجم الإنجليزي إدريس إلبا، والذي تراجع من المركز الثالث الأسبوع الماضي إلى المركز الرابع الأسبوع الحالي.

عرض «خطة مازنجر» في السينمات السعودية بتصنيف «12+»

واستقبلت دور العرض السينمائي في المملكة العربية السعودية، أمس، فيلم «خطة مازنجر» للمخرج رامي رزق الله، والذي يضم في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا من بينهم ياسمين رئيس، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، محمود حافظ وسما إبراهيم، إذ احتفلت ياسمين رئيس، مع فريق الفيلم أمس الأول، ببدء عرضه في السعودية.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا، حول شخص يرغب في إنقاذ حياته الزوجية من أزمة مادية، فيقنع صديقه بسرقة المنزل الذي تعمل به زوجته، وتم تصنيف الفيلم لـ«PG 12» أي يلزم مرافقة الراشدين لمن هم أقل من 12 عاما.