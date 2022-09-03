حظك اليوم برج السرطان السبت 3-9-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد، توقعاتها وحظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين العاطفي والمهني، مشيرة إلى أن اليوم على مستوى الصحة هناك تنافرًا، لهذا يجب أن يحافظ مواليد ذلك البرج على صحتهم وينتبهوا لها، ومع شركائهم سيكونون أكثر سحرًا وجاذبية عن الأيام السابقة.

وذكر خبراء الفلك أن مولود برج السرطان يتمتع بالغموض والكتمان، فهو لا يفصح عن رغباته أو ما يجول في خاطره لأحد، وعلى مستوى العلاقات فهذا المولود مجامل للغاية ولا يفكر في خسارة الآخرين من حوله، فدائمًا ما يمنحهم كلمات الحب والتفضيل، لهذا تجده يمنح من حوله ثقة كبيرة في أنفسهم.

ويصف خبراء الفلك، مولود برج السرطان أنه من الأبراج التي تفضل الاحتفاط بالأسرار ولا يفصح عنها مهما كلف الأمر، فهو لا يحب أن يعرف أحدًا عنه شيئًا، أو أن يُحمل همومه للمقربين حوله، كما تجده شخص رومانسي وعاطفي كثيرًا، ولا يتعرف على صداقات جديدة بسهولة فينتظر ويراقب حتى يطمئن ثم عندما تثبت له مواقف الثقة في الشخص يتقرب منه.

واليوم السبت 3 سبتمبر، تستعرض «الوطن» في إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

اليوم يحدث تنافر للقمر والمريخ في منزلي الصحة، ويطالبك ذلك أن تعير مزيدًا من الاهتمام لصحتك، نظم جهودك ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد، وانتبه لحقوقك، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

وعاطفيًا اليوم، ستجد الشمس في منزل العلاقات تدعمك وتجعلك أكثر سحرًا وجاذبية وقدرة على التأثير في شريكك، وفقًا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن.