حظك اليوم برج الأسد الجمعة 2-9-2022 عاطفيا ومهنيا

الأناقة أهم ما يميز مواليد برج الأسد، فهم يحافظون على مظهرهم كثيرا ويحبون أن يكونوا بأفضل صورة وهيئة، ويحرصون على أن يكونوا متميزون ومختلفون في ملابسهم وأن يكونوا رواد للموضة والشياكة، كما أنهم اشخاص يثقون في أنفسهم كثيرا، حتى أن البعض يعتقد أنهم مصابون بالغرور.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» في إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الجمعة الموافق 2 سبتمبر، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

اليوم قد يستفزك النقد الموجه لك من المحيطين بك، لذا عليك أن تلتزم الهدوء وأن تتحكم في ردود أفعالك، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

يتواجد القمر في مربع برجك اليوم، مما يجعل علاقاتك العائلية أو المهنية في توتر وعليك أن تتجنب الاستفزاز، ويجب عليك الانتباه لحقوقك، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لبوابة الوطن.