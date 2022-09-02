حظك اليوم برج العذراء الجمعة 2-9-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج العذراء شخص يصعب التعامل معه إلا من يفهمه كثيرا، وذلك لشدتهم في التعامل وفرض النظام والسيطرة، فهو يكره الفوضى ويحاربها ولا يتحمل الجلوس في مكان غير مرتب أو نظيف ما يجعله يقع في مشاكل مع من لا يفعلون ذلك، وهو شخص انتقادي لا حدود له ويتلفظ بكل ما يكون على لسانه ويوجه اللوم للآخرين والانتقاد الذي يكون لاذعا في كثير من الأحيان.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» في إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الجمعة الموافق 2 سبتمبر، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

اليوم مميز لمواليد برج العذراء إذ يكون مناسبا كثيرا للانطلاق والمبادرة ولتلبية جميع طلباتك، وعلى مواليد العشرية الثالثة من هذا البرج الانتباه لحقوقهم جيدا، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

أشارت خبيرة الأبراج والفلك، إلى أن القمر بمنزل العلاقات اليوم ما يجعل كل من تحبهم يبادلونك المشاعر ويعجبون ويتعلقون بك كثيرا ويحاولون الوصول إليك بشتى الطرق، ما يصيبك بالسعادة، وفق عبير في تصريحات خاصة لـ «الوطن».