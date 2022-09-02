حظك اليوم برج الميزان الجمعة 2-9-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الميزان شخص يصعب فهمه كثيرا فلا أحد يستطيع التوصل إلى ما يدور في رأسه أو يحلل تصرفاته وأسبابها إلا المقربين منه، نظرا لأنه يفعل أشياء تبدو أنها غير جيدة أو عكس المنتظر منه.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» في إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الجمعة الموافق 2 سبتمبر، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

القمر يتنافر مع أورانوس في منزلي المال اليوم، مما يصيبك بالتشوش ويتطلب منك ألا تتسرع في الإنفاق وألا تغامر بأموالك، حتى لا تتعرض للخسائر، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

تشعر اليوم بالدوشة والكثير من الأفكار تدور في دماغك، لذا عليك أن تهدأ وراجع أقوالك كثيرا قبل إعلانها أو التلفظ بها للمقربين حولك حتى تكون صحيحة ولها وجه حق، وذلك وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لـ«الوطن».