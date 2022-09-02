أسعار الدواجن اليوم في أسواق محافظة الغربية

محافظة الغربية واحدة من المحافظات التي تنتج نحو 40% من إنتاج الثروة الداجنة في مصر، لما تمتلكه المحافظة من مزارع لإنتاج البيض وتربية الدواجن، منتشرة في عدد من القرى والمراكز المحافظة، ومحطة إنتاج البيض بطنطا والجاري تطويرها حاليا من أجل زيادة الإنتاج إلى 70 مليون بيضة سنويا.

أسعار الدواجن اليوم

وتقدم «الوطن» أسعار الدواجن اليوم، الجمعة 2 سبتمبر داخل محافظة الغربية، وفقاً لما أعلنته بورصة الدواجن اليوم، وتشمل الأسعار مختلف أنواع لحوم الدواجن، سواءً دواجن بيضاء أو لحم بلدي أو حمراء، وأمهات البيض، وأيضا لحم فراخ الساسو، وأسعار الدواجن تختلف بشكل يومي وفقاً إلى نسبة الإقبال من المواطنين على شراء الدواجن ما يختلف معها الأسعار ويسأل ربات المنازل أصحاب محلات بيع الطيور عن الأسعار بشكل دائم مع مل عملية شراء.

انخفاض أسعار الدواجن

وجاءت أسعار الدواجن اليوم منخفضة نسبيا عن الأيام الماضية، بنسبة طفيفة، حيث جاء بسعر كيلو جرام الفراخ البيضاء اليوم، ليتراوح ما بين 28 - 29 جنيها للكيلو الواحد، وسعر كيلو جرام الفراخ الحمراء أو البلدي يتراوح بين 35 - 36 جنيها، بينما جاء سعر كيلو جرام لحوم الفراخ الأمهات ليتراوح مابين 20 - 21 جنيها للكيلو الواحد، ولحم الفراخ الساسو 47 - 48 جنيها في الكيلو الواحد.