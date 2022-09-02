أسعار الدواجن اليوم الجمعة 2-9-2022 في مصر

يبحث الكثير من الأشخاص بشكل يومي عن أسعار الدواجن، وطبق البيض، خاصة بعد الحديث عن تجاوز الأخير حاجز الـ100 جنيه، وهو ما نفته وزارة الزراعة وشعبة الدواجن، مؤكدة أن سعر البيض يصل إلى 66 جنيها في بعض الأسواق.

وتستعرض «الوطن»، أسعار الدواجن في الأسواق المصرية، اليوم الجمعة الموافق 2 سبتمبر، استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار الدواجن اليوم

سجل سعر الكيلو من الفراخ البلدي 50 جنيهًا للعتاقي ونحو 58 جنيها للبدارة.

كما سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء 37 جنيها.

سجل سعر الفرخة الواحدة بين 50 و90 جنيها.

وسجل سعر كيلو البانيه بين 88 و90 جنيها.

وسجل سعر الساسو نحو 39 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر الأوراك إلى نحو 65 جنيهًا.

وبلغ سعر صدور بالعظم فريش نحو 70 جنيهًا للكيلو.

وبلغ سعر طبق الكبدة والقوانص بسعر 48 جنيهًا.

كما تراوح سعر الكيلو جرام من البط بين 50 و60 جنيهًا لتصل سعر البطة الـ2 كيلو إلى 120 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم

سجل سعر الكتكوت البلدي عمر يوم نحو 6.25 جنيه.

كما سجل كتكوت ساسو عمر يوم 5 جنيهات.

وبلغ سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم نحو 6.25 جنيه.

فيما سجل سعر الكتكوت الفيومي عمر يوم نحو 5 جنيهات.

وبلغ سعر الكتكوت البلدي الهجين نحو 5.5 جنيه.

أسعار البط اليوم

ترواح سعر الكيلو جرام من البط المذبوح ما بين 50 و60 جنيهًا.

وسجل سعر البطة المذبوحة والمعبأة وزن 2 كيلو أو أقل بسعر 180 جنيهًا.

وبلغ سعر البطة وزن 3 كيلوجرامات نحو 290 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

تراوح سعر كيلو الأوراك الرومي اليوم، بين 55 و65 جنيهًا.

كما سجل سعر الأجنحة الرومي نحو 52 جنيهًا.

وتراوح سعر الكبد والقوانص 67 جنيهًا.

وبلغ سعر الفيليه الرومي نحو 170 جنيهًا.