أسعار الدواجن اليوم الخميس 1-9-2022 في مصر.. الفراخ البيضاء بـ37 جنيها

حالة من الجدل انتشرت خلال الساعات الماضية بعد تداول أبناء عن وصول سعر طبق البيض إلى 120 جنيها، لذا كثر البحث عن أسعار الدواجن والبيض للتأكد مما نشره البعض على صفحات السوشيال ميديا، وهو ما جرى نفيه من قبل وزارة الزراعة.

وفي إطار اهتمام العديد من الأشخاص بأسعا العديد من المنتجات، تستعرض «الوطن» أسعار الدواجن في الأسواق المصرية، اليوم الخميس الموافق 1 سبتمبر استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، حيث جاءت على النحو التالي:

أسعار الدواجن

نفى المهندس أحمد نبيل، نائب رئيس شعبة البيض باتحاد منتجي الدواجن ما نشر حول ارتفاع طبق البيض ليصبح 120 جنيهاً، مؤكدا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن طبق البيض يباع في المزرعة بـ62 جنيهًا، وعلى الرغم مما يتعرض له المربين من خسائر فإن الأسعار لم ترتفع.

أسعار الدواجن في الأسواق

سجل سعر الكيلو من الفراخ البلدي 50 جنيهًا للعتاقي ونحو 58 جنيها للبدارة.

كما سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء 37 جنيها.

سجل سعر الفرخة الواحدة بين 50 و90 جنيها.

وسجل سعر كيلو البانيه بين 88 و90 جنيها.

وسجل سعر الساسو نحو 39 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر الأوراك إلى نحو 65 جنيهًا.

وبلغ سعر صدور بالعظم فريش نحو 70 جنيهًا للكيلو.

وبلغ سعر طبق الكبدة والقوانص بسعر 48 جنيهًا.

كما تراوح سعر الكيلو جرام من البط بين 50 و60 جنيهًا لتصل سعر البطة الـ2 كيلو 120 جنيها.